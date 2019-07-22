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Відмовив двигун? У Росії трапилася нова НП із Boeing 747: на борту більше 500 осіб

8.8т Читати матеріал російською

У Росії трапилася надзвичайна подія із Boeing 747, на борту якого перебувала 521 особа.

Як передають російські ЗМІ з посиланням на джерела в органах управління повітряним рухом, судно вилетіло з Москви в Анталію, але потім диспетчер доповів про відмову одного з двигунів і вирішив повернутися в аеропорт вильоту "Внуково".

У момент визначення проблеми літак був приблизно за 300 км від Москви, він розвернувся над Чорним морем і приблизно о 19:00 вдало приземлився.

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Пізніше з'явилася інформація, що в двигун потрапив сторонній предмет, через що й спрацював відповідний датчик.

Маршрут літака

Маршрут літака

Скріншот

Boeing 747

Boeing 747

AVIADO.RU

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в РФ відбулася НП із Boeing 737. Літак авіакомпанії Utair, який виконував рейс "Тюмень – Мінеральні води", здійснив аварійну посадку.

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Росія
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Облетают всё на свете,но всё через жопу.То акулы глухие,то свисток поламался.Научитесь либо летать,либо обслуживать самолёты,рукожопые.Все летают,и ничего "постороннего" не попадает,а у вас вечно куча причин поломок.То разобьются,то сгорят..Сказочные персонажи в сказочной стране Рукожопия.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Заметили что летят впритирку к зоне занятой повстанцами (буквально в нескольких километрах) и не боятся - а вот свинарник облетают полностью ...
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Да обоз лоханулся такую карту нельзя показывать …. *смеётся*.
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