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Маніяк з ядерною кнопкою: Каспаров назвав спосіб "добити" Путіна зсередини

7.4тЧитати матеріал російською

Росіяни повинні бойкотувати спектаклі, виставки та виступи відомих співвітчизників, які підтримують політику президента Володимира Путіна.

Така активна громадянська позиція допомагатиме боротися проти путінського режиму, сказав в одному зі своїх останніх виступів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Багато відомих росіян, у тому числі мистецтва і спорту, надають величезну підтримку путінському режиму. Це дозволяє йому відмивати своє ім'я як у Росії, так і за кордоном. Адже на відомих людей орієнтуються багато людей, у тому числі і звичайні росіяни. Нехай тепер почнуть бойкотувати їхні вистави та виступи. Опір не завжди має бути агресивним", – вважає політик.

Маніяк з ядерною кнопкою: Каспаров назвав спосіб "добити" Путіна зсередини

На його думку, подібні акції бойкоту допомагатимуть боротися із путінським режимом всередині країни і посилювати на неї тиск. Адже сподіватися на те, що влада може помінятися в результаті виборів – не доводиться.

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"На виборах люди обирають із пустого місця, оскількти влада пропонує вибір між одним нулем і багатьма іншими нулями. Я ще з 2006-го року кажу, що в Росії влада на виборах не зміниться. На нас показували пальцем, називали радикалами, божевільними і т. д. І хто був правий? Ми говоримо про шаленого маніяка з ядерною кнопкою, який готовий на все заради свого збереження", – упевнений Каспров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія на початку грудня звинуватила Росію у тому, що ця країна стала основним джерелом дезінформації для європейських країн під час проведення виборів і референдумів.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
російська пропаганда
Особи
Гаррі КаспаровВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росіяновини
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Livesey David
Livesey David
Как далеки эти "оппозиционеры" от народа...
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Галицький Данило
Галицький Данило
Добить путлера из нутри может только, сте-кло-мой! И то, на это понадобится время, для того шоб скрепопоносные шуты перешли из всяких там ромов и виски из загнивающего запада, сначало на брагу, боярышник до самого стекломоя.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У шахматиста проблемы с мозгами
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Игорь Анатольевич, проблема с мозгами у тебя,дебил.
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