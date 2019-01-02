Маніяк з ядерною кнопкою: Каспаров назвав спосіб "добити" Путіна зсередини

Росіяни повинні бойкотувати спектаклі, виставки та виступи відомих співвітчизників, які підтримують політику президента Володимира Путіна.

Така активна громадянська позиція допомагатиме боротися проти путінського режиму, сказав в одному зі своїх останніх виступів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Багато відомих росіян, у тому числі мистецтва і спорту, надають величезну підтримку путінському режиму. Це дозволяє йому відмивати своє ім'я як у Росії, так і за кордоном. Адже на відомих людей орієнтуються багато людей, у тому числі і звичайні росіяни. Нехай тепер почнуть бойкотувати їхні вистави та виступи. Опір не завжди має бути агресивним", – вважає політик.

На його думку, подібні акції бойкоту допомагатимуть боротися із путінським режимом всередині країни і посилювати на неї тиск. Адже сподіватися на те, що влада може помінятися в результаті виборів – не доводиться.

"На виборах люди обирають із пустого місця, оскількти влада пропонує вибір між одним нулем і багатьма іншими нулями. Я ще з 2006-го року кажу, що в Росії влада на виборах не зміниться. На нас показували пальцем, називали радикалами, божевільними і т. д. І хто був правий? Ми говоримо про шаленого маніяка з ядерною кнопкою, який готовий на все заради свого збереження", – упевнений Каспров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейська комісія на початку грудня звинуватила Росію у тому, що ця країна стала основним джерелом дезінформації для європейських країн під час проведення виборів і референдумів.

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