Від симпатії до відрази: росіяни різко змінили ставлення до Путіна

У Росії за останні два роки впав рівень симпатії до президента РФ Володимира Путіна.

Про це свідчить соціологічне опитування "Левада-центру", який показав зниження рейтингу лідера росіян. Згідно з даними, у симпатії до Путіни зізнався приблизно щочетвертий громадянин РФ (24%), тоді як два роки тому – третина населення (32%).

Байдуже до глави Кремля ставиться більшість – 61%. Притому з 2017 року цей рівень зріс на сім процентних пунктів.

Новини У Казахстані відхрестилися від планів на зустріч Зеленського і Путіна

Зазначається, що з жовтня 2018 року побільшало росіян, які оцінюють роботу Путіна на посту президента позитивно. Восени 2018 року частка цих громадян склала 67%, а в листопаді 2019 року – 70%.

Негативно ж діяльність Путіна оцінюють 28% респондентів. Збайдужіле ставлення до глави Кремля в суспільстві пояснюється падінням рівня життя, відчуттям стагнації і відсутністю майбутнього, а також підвищенням пенсійного віку.

Володимир Путін

Глава "Левада-центру" Лев Гудков зазначив, що президенту РФ симпатизують 35% росіян. Здебільшого це люди старшого віку, жінки й жителі провінцій.

"Сильні почуття начебто симпатії відчувають явні прихильники, більшість же – слабші: президент для них занадто далеко, тому і ставляться до нього дистанційно", – пояснив соціолог.

Водночас явну антипатію і відразу виражають всього 3% опитаних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільшою довірою серед жителів окупованого Росією Донбасу користується президент РФ Володимир Путін.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.