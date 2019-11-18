Від симпатії до відрази: росіяни різко змінили ставлення до Путіна

У Росії за останні два роки впав рівень симпатії до президента РФ Володимира Путіна.
Про це свідчить соціологічне опитування "Левада-центру", який показав зниження рейтингу лідера росіян. Згідно з даними, у симпатії до Путіни зізнався приблизно щочетвертий громадянин РФ (24%), тоді як два роки тому – третина населення (32%).
Байдуже до глави Кремля ставиться більшість – 61%. Притому з 2017 року цей рівень зріс на сім процентних пунктів.
Зазначається, що з жовтня 2018 року побільшало росіян, які оцінюють роботу Путіна на посту президента позитивно. Восени 2018 року частка цих громадян склала 67%, а в листопаді 2019 року – 70%.
Негативно ж діяльність Путіна оцінюють 28% респондентів. Збайдужіле ставлення до глави Кремля в суспільстві пояснюється падінням рівня життя, відчуттям стагнації і відсутністю майбутнього, а також підвищенням пенсійного віку.
Володимир Путін
Глава "Левада-центру" Лев Гудков зазначив, що президенту РФ симпатизують 35% росіян. Здебільшого це люди старшого віку, жінки й жителі провінцій.
"Сильні почуття начебто симпатії відчувають явні прихильники, більшість же – слабші: президент для них занадто далеко, тому і ставляться до нього дистанційно", – пояснив соціолог.
Водночас явну антипатію і відразу виражають всього 3% опитаних.
Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільшою довірою серед жителів окупованого Росією Донбасу користується президент РФ Володимир Путін.
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