"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського

У четвер, 4 липня, президент Росії Володимир Путін прибув до Риму (Італія) на зустріч із Папою Римським Франциском і нарвався на гнів мережі.

Відповідні відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, лідер РФ приземлився в Римі разом із президентом і прем'єр-міністром Італії та вирушив на зустріч із Папою.

Володимир Путін і Папа Римський Военное обозрение

Кадри появи Путіна викликали бурхливу реакцію у росіян. Багато з них написали, що лідер Росії, ймовірно, приїхав відмолювати гріхи, яких накопичилося чимало.

"На уклін?", "Гріхи відмолювати?", "Він ще виїзний?", "Упир прилетів", "Папа прилетів до Папи", Чи не погребує Пара Римський з Х**лом зустрічатися?", "Так гріхи РПЦ не відпускає , поїхав до Папи на покаяння", "І ніхто йому хреста до чола не приклав! Чому?", "Демон у Ватикані", "Від Гааги не врятує!" – написали в коментарях.

Володимир Путін прилетів в Рим на зустріч з Папою Римським, президентом і прем'єром Італії pic.twitter.com/gprx32kvDC - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 липня 2019 р

Путін і папа Римський pic.twitter.com/B6ZTLImGbu - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) 4 липня 2019 р

Володимир Путін приїхав до Ватикану pic.twitter.com/0Gj8gIOBIb - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 липня 2019 р

Хто першим пройде в двері ?: Путін і Папа в Ватикані pic.twitter.com/5noPnokRwM - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що головною темою зустрічі Путіна і Папи Римського стане Україна.

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