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"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського

11.9тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 липня, президент Росії Володимир Путін прибув до Риму (Італія) на зустріч із Папою Римським Франциском і нарвався на гнів мережі.

Відповідні відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, лідер РФ приземлився в Римі разом із президентом і прем'єр-міністром Італії та вирушив на зустріч із Папою.

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Володимир Путін і Папа Римський

Володимир Путін і Папа Римський

Военное обозрение

Кадри появи Путіна викликали бурхливу реакцію у росіян. Багато з них написали, що лідер Росії, ймовірно, приїхав відмолювати гріхи, яких накопичилося чимало.

"На уклін?", "Гріхи відмолювати?", "Він ще виїзний?", "Упир прилетів", "Папа прилетів до Папи", Чи не погребує Пара Римський з Х**лом зустрічатися?", "Так гріхи РПЦ не відпускає , поїхав до Папи на покаяння", "І ніхто йому хреста до чола не приклав! Чому?", "Демон у Ватикані", "Від Гааги не врятує!" – написали в коментарях.

"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського
"Від Гааги не врятує!" Путін розлютив росіян поїздкою до Папи Римського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що головною темою зустрічі Путіна і Папи Римського стане Україна.

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Володимир ПутінПапа РимськийПапа Римський ФранцискПапа Франциск
Місце
Росія
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
А где комменты?
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Визг свиней
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Южный Гарик
Южный Гарик
Судя по пикам, это кастрюлеголовое стадо подхрюкивало....
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Петрова Ольга, Кастрюлька как всегда, о своем насущном - о половых извращениях ))))
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Южный Гарик, это тот гарик который на ишаке с гор спустился после того как его отец научил абатся на ослике , и сказал --езжай джигит абать матрешек ты с ослом справился а с немытой тем более , пахнут то одинаково , а осел и ишак как подхрюкивали когда ты ослоеб с папашей трахал их
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