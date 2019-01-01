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Вибухи в будинку і маршрутці Магнітогорська — теракти? Спливли цікаві факти

9.2тЧитати матеріал російською

Вибух житлової дев'ятиповерхівки і пожежа в маршрутці в російському Магнітогорську могли бути пов'язаними між собою терактами.

Про це з посиланням на власне джерело повідомило видання Znak.com. За словами співрозмовника, встановлено місце вибуху в будинку №164 по вул. Карла Маркса - це квартира №316, яку 30 грудня орендував громадянин Таджикистану. Там в ході обшуку нібито були виявлені сліди гексогену. Офіційного підтвердження інформація не отримала, а ресурс після публікації виявився недоступний.

Як уточнює "74.ru", 1 січня при спробі затримання були вбиті троє терористів на "Газелі", ще один залишився живий. При захопленні авто очевидці чули вибухи і бачили кілька співробітників ОМОНу. Також у мережі спливло відео, на якому звучать постріли.

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Вибух у Магнітогорську прогримів 31 грудня

BBC

Проте в СК РФ заявили, що слідів вибухівки не знайшли. "У зв'язку з різними повідомленнями, які з'являються в ЗМІ, необхідно відзначити, що на даний момент у досліджених вибухотехніками вже розібраних частинах завалу слідів вибухових речовин або їх компонентів не виявлено", – сказала офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

За її словами, розслідуванням причин трагедії займається слідча група Головного управління з розслідування особливо важливих справ СК. "Слідство відпрацьовує всі можливі версії події. Робота з встановлення причин трагедії ведеться в цілодобовому режимі", – додала вона.

При цьому, ветеран АТО Мирослав Гай висловив у Twitter припущення, що Росія буде шукати винного за її межами. "Цікаво, кого звинуватять? Україну? ІДІЛ? Білоруських фашистів?" – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Как только падает рейтинг путина в пидорасии сразу начинают взрываться дома
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
А я говорил, что первым Шойгу надо было допускать к месту взрыва
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