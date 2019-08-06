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Вибухи на складах у Росії: названа причина

1.7т Читати матеріал російською

Причиною пожежі на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю (Росія) міг стати людський фактор.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков. "Причина попередня – це людський фактор. Точніше скажуть слідчі органи і прокуратура", – цитує його слова "РИА Новости".

За останніми даними, детонація порохових зарядів на складі припинилася, але ще є загроза підриву окремих боєприпасів.

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Вибухи біля Ачинська

Вибухи біля Ачинська

"24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Ачинського району Краснодарського краю (Росія) забили на сполох через вибухи на території військової частини в селищі Кам'янка. Вони почали масово тікати.

Водночас через вибухи, які нагадали очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російську владу.

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Росія Красноярськ
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филипп филипыч
филипп филипыч
человеческого фактора нет только там где человек не присутствует в принципе. все что создано человеком ломается из за человеческого фактора. хоть вулканом залило боеприпасы виноват человек который их складировал близко к вулкану
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