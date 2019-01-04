Вибух у Магнітогорську: історії дивовижних порятунків і трагічних смертей

Рано-вранці, о 6.05 годині 31 грудня у будинку по вулиці Карла Маркса в російському Магнітогорську сталася трагедія — вибухнув побутовий газ. Один з під'їздів житлового будинку виявився повністю зруйнованим. Всього знищено 26 квартир.

Пошуки закінчилися тільки 3 січня. Російські рятувальники витягли 39 тіл під час розбирання завалів. Серед них — 6 дітей.

Про те, хто загинув і кому пощастило вижити — у матеріалі OBOZREVATEL.

Дивовижний порятунок Вані Фокіна

З-під завалів будинку у Магнітогорську за добу витягли живого хлопчика. Як розповів один з рятувальників, вони почули дитячий плач. Там, де він лунав, відсунули кілька плит і оголосили хвилину тиші. Щоправда, коли говорили "тихіше", малюк теж затихав. Довелося кликати його, тоді він відгукувався. Дитину "відчула" і собака.

Через рожеві шкарпетки Ваню спочатку вважали дівчинкою ВКонтакте Черное и Белое Магнитогорск

Рятувальники акуратно розсовували плити, різали дерево. Потім під завалами з'явився диван, поруч з ним і мало бути дитяче ліжечко, про це повідомив батько хлопчика. Щоправда, фахівці вирішили підбиратися до дитини знизу з метою безпеки. Розрізали дошки, встановили кріплення, потім розрізали лінолеум і побачили дитяче личко. Малюк був затиснутий на підлозі, проте там, де перебувала голова, був доступ повітря. Це і врятувало йому життя.

Ваня Фокін з мамою ВКонтакте Черное и Белое Магнитогорск

Врятованого хлопчика звуть Ваня Фокін, йому 11 місяців, зараз він у лікарні разом із мамою Ольгою, поки стан важкий, але стабільний. У хлопчика перелом обох ніг, права ніжка обморожена (на вулиці було до -27 морозу), але лікарі сподіваються її врятувати. Також травма живота, черепно-мозкова травма і синдром стискання. Лікарі борються за його життя.

Ваня Фокін ВКонтакте Євгена Фокіна

Батько Вані, Женя (в ту ніч він був на роботі), розповідав, як вдалося врятуватися його дружині і старшому сину. За його словами, їхня квартира перебувала просто над аркою будинку. Дружина спала зі старшим сином на дивані. Він саме під ранок встав у туалет, потім повернувся і ліг, дружина його обійняла. І вони разом провалилися вниз. Їм пощастило, вони змогли врятуватися, удвох вони вибралися з-під завалів.

Батько Євген зі старшим сином ВКонтакте Євгена Фокіна

Пощастило, пішов у гараж

32-річний Євген Юрченко теж дивом врятувався. Він жив в цьому будинку сам, на 10-му поверсі. Розповідає, що вночі йому не спалося, ніби щось відчував. Буквально за 15 хвилин до вибуху Євген вирішив піти в гараж по машину, підігнати її до під'їзду. Вранці він збирався поїхати до батьків в інше місто, щоб зустрічати Новий рік.

Коли він підійшов до гаражів, то під ногами буквально затрусилася земля. Він вирішив, що це у когось у гаражі вибухнув балон із газом. Спокійно почистив машину, сів і поїхав додому. І тільки на під'їзді до будинку побачив оточення, техніку і густий туман через пил. Подивився на свої вікна, а квартири немає. У чоловіка навіть почалася істерика. Він жив якраз над квартирою сім'ї Крамаренків, які загинули під завалами.

Тепер Євген вважає 31 грудня 2018 року своїм другим днем народження. Йому вже вручили новий паспорт, про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Євген Юрченко вважає, що народився у сорочці ВКонтакте Євгенія Юрченка

Також пощастило 47-річній Олені Трубиній. Напередодні свят вона з батьками полетіла на відпочинок. Щоправда, повертатися їй зараз нема куди — від квартири залишилася одна стіна.

Загинула молода сім'я

Під завалами загинула молода сім'я — 31-річні Анастасія та Ігор Крамаренки і їхня маленька дочка Мілана.

Сім'я Крамаренків: Анастасія, Ігор і дочка Мілана ВКонтакте Анастасії Крамаренко

Новий рік вони збиралися зустріти вдома. Анара Бажакова в соцмережах розповіла, що трохи знала Анастасію.

"Ми не були подругами і навіть дуже хорошими знайомими. Просто я робила їй макіяж на її весілля, оформлювала якийсь час брови, потім вона зверталася до мене по туристичні путівки, потім по тортик... І щоразу було неймовірно приємно з нею спілкуватися. Відкрита така, легка у спілкуванні дівчина, на яку приємно дивитися. Особливо щасливою бачила її востаннє, коли вони з чоловіком приїхали до мене по торт, вона була на останніх термінах вагітності і просто світилася від щастя, в передчутті народження Мілани... З величезним пузом, але все одно така спортивна і стильна", — написала Анара ВКонтакте.

Ігор і Настя Крамаренки ВКонтакте Анастасії Крамаренко

Ігор з Міланою, Настя підписала це фото "мої поварьошки" ВКонтакте Анастасії Крамаренко

ВКонтакте Анастасії Крамаренко

ВКонтакте Анастасії Крамаренко

ВКонтакте Анастасії Крамаренко

Анастасія дійсно захоплювалася спортом, на її сторінці в соцмережі багато фото зі спортзалу. Вона викладала на кафедрі іноземних мов місцевого вишу. Чоловік, Ігор, працював у листопрокатному цеху.

Прийшли в гості і загинули

Ольга Скворцова зі своїм другом Сергієм Кутеповим прийшли до товарища Дмитра, який жив у нещасливому будинку на Карла Маркса. Причому за півгодини до вибуху господар квартири пішов на роботу, а гості залишилися спати. Вранці Ольга мала почати готувати новорічну вечерю разом зі своєю 17-річною дочкою, яка чекала її вдома. Ольга і Сергій загинули під завалами.

Ольга Скворцова і Сергій Кутепов Mash

Серед загиблих у Магнітогорську — 95-річна Ольга Анісімова. До 2010 року вона жила у Білорусі. Ольга Анісімова пережила блокаду Ленінграда. Разом із нею загинула і її 70-річна дочка.

Ольга Анісімова пережила блокаду 24.ru

Сподівалися до останнього, що брати живі

Під завалами опинилася і сім'я Кремльових. Батьки Олена та Андрій, а також їхні сини Денис і Дмитро. Батьків дістали раніше, їх відразу впізнали. Родичі сподівалися, що сини ще живі. Надію вселяло те, що Дмитро через шість годин намагався вийти на зв'язок. На його сторінці в соцмережі є позначка про останній заход з мобільного — 31 грудня 11.50. Тому їхні друзі писали: "Денис і Діма, повертайтеся! Ми на вас чекаємо!", "Ви нам потрібні!". Хоча фахівці пояснюють, що позначка про час ще не означає, що Дмитро був онлайн. Цілком можливо, що "ВКонтакте" міг стояти на автозапуску, і коли з'явився зв'язок, відбулося перезавантаження і додаток автоматично увімкнувся.

На сторінці Дмитра час останнього заходу 11.50 31 грудня ВКонтакте

Дмитро захоплювався автомобілями, на його сторінці є цілий альбом, присвячений ВАЗу, який він сам розбирав. Денис любив комп'ютерні ігри.

Мама Олена Кремльова ВКонтакте Олени Кремльової

Дмитро Кремльов ВКонтакте Дмитра Кремльова

Денис Кремльов ВКонтакте Дениса Кремльова

Сиротами залишилися Ксенія і Арсеній — діти Андрія Синебрюхова і Ольги Баталової. У новорічну ніч Андрій мав працювати, тому свято вони вирішили відзначити 30-го числа. А дітей відправили до бабусі. Обоє батьків загинули.

Сім'я Ольги та Андрія ВКонтакте Андрія Синебрюхова

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