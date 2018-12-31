Вибух у Магнітогорську: з'явилися нові подробиці

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський оголосив в Магнітогорську режим НС у зв'язку з обваленням під'їзду.

За останніми даними, з-під завалу дістали чотири людини, в тому числі одну дитину. Стан постраждалих розцінюється, як середньої тяжкості, передає Інтерфакс.

"Рятувальні роботи ускладнюють велика площа завалів і морозна погода. Це створює певні проблеми, в тому числі для людей, які можуть під завалами перебувати", – розповіли в МНС.

У свою чергу, регіональне управління ФСБ повідомило РІА "Новости", що причиною вибуху став побутовий газ.

"Основною версією того, що сталося, є вибух побутового газу. Інших версією не розглядаємо", – зазначили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів вночі, в результаті чого загинули три людини і обвалився під'їзд.

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