"Ви – пропагандисти": російських журналістів вигнали з форуму в Литві

Російські журналісти і Першого каналу і "Ізвестія.ру" намагалися прорватися по форум "Свободной России", який в сьомий раз проводить опозиціонер Гаррі Каспаров в Литві, але їх не пустила охорона.

На питання, чому на таку подію, де збираються російські активісти та політики, не пускають федеральні ЗМІ, організатори пояснили, що на таких подіях пропагандистам не місце. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця екрану)

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"Ми вас не сприймаємо, як російські ЗМІ, ви російські пропагандисти. Ви не журналісти в нашому розумінні. Пропагандисти працюють в іншій категорії", – зазначив політик Іван Тютрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти зганьбилися на форумі Каспарова

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