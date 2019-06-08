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"Ви – пропагандисти": російських журналістів вигнали з форуму в Литві

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Російські журналісти і Першого каналу і "Ізвестія.ру" намагалися прорватися по форум "Свободной России", який в сьомий раз проводить опозиціонер Гаррі Каспаров в Литві, але їх не пустила охорона.

На питання, чому на таку подію, де збираються російські активісти та політики, не пускають федеральні ЗМІ, організатори пояснили, що на таких подіях пропагандистам не місце. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця екрану)

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"Ми вас не сприймаємо, як російські ЗМІ, ви російські пропагандисти. Ви не журналісти в нашому розумінні. Пропагандисти працюють в іншій категорії", – зазначив політик Іван Тютрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські пропагандисти зганьбилися на форумі Каспарова

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Тема
російська пропаганда
Тег
пропаганда
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леня зе
леня зе
жид*боится не удобных вопросов и разоблачений.жид-*В Польше и на Украине, где жило наибольшее количество евреев, для них нет другого слова, как «жид» . Поэтому там даже сами евреи вынуждены были называть себя «жидами» . Источник: http://www.dazzle.ru/spec/psg.shtml
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Федоров Федор
Федоров Федор
"На вопрос, почему на такое событие, где собираются российские активисты и политики, не пускают федеральные СМИ, организаторы объяснили, что на таких событиях пропагандистам не место."....Тоесть если следовать логике этих "борцов с рЫжимом",то можно не пускать журналистов всяких Ухо мацы,золотого Дождя и т.п на мероприятия,связанные с государством?На входе им заявлять - мы не воспринимаем вас как журналистов.Вы грантоеды и отрабатываете то,что пожелают грантодатели.Вполне справедливо будет.
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