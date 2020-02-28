Как не пожалеть горстку вменяемых и совестливых, что выйдет 29 февраля на марш памяти Немцова? Своей гибелью он оплатил все свои грехи и заблуждения, смыл кровью невольные ошибки и случайные глупости. Жизнь – величина переменная, и только смерть приходит навсегда. И вот уже 5 лет ничего не изменить. С его убийством Россия сделала решительный разворот в сторону собственной гибели, оставив лишь одну неопределенность: какой ценой будет достигнут этот великоимперский капец?
Путинская диктатура фашистского толка быстро дооформляется на глазах у изумленного человечества, боящегося признаться самому себе: "Да, черт возьми, это – то самое, что мы не добили в 1945-м.
Тогда надо было не только Японию мочить, а испепелять всех союзников Гитлера, включая усатого трубочника". Итог печален: людоед сожрал людоеда и с тех пор отмечал День победы. Гитлеровский нацизм "деды" утихомирили, зато сталинский фашизм решили оставить себе. Главная причина рецидива этой чумы XXвека – в том, что она не была выкорчевана на 1/7 территории суши. После неудачной попытки реставрации тоталитаризма в виде ГКЧП отчаянных комедиантов главный кабинет в Кремле перешел под контроль перекрасившегося секретаря обкома КПСС Ельцина. Этот парень правил весело и бесшабашно, ибо вечно пребывал "подшофе", при нем развелась кремлевская "семейственность", произросла и заколосилась коррупция, а когда бразды правления стали ускользать из дряблых трясущихся рук – молодая тамбовская поросль, уже расчистившая своему фронтмену путь к Кремлю, сделала старику предложение, от которого тот не смог отказаться. Получился славный новогодний "мухожук". Вполне себе навозный, насравший всей стране в виде навечно воцарившейся питерско-тамбовской братвы. Чтобы Путину никто не мешал, тамбовские устранили в 1998-м Галину Старовойтову, способную составить серьезную конкуренцию малоизвестному в те времена чинуше. Следом убрали и активизировавшегося не на шутку Собчака. А потом в рамках выжигания личностного пространства полетели с небес вертолеты с Лебедями да Федоровыми, и много-много трупов костьми ложились, как ступеньки к самому главному креслу страны.
Два десятилетия он разводит и вербует, расширяет и захватывает, и лжет, лжет, лжет. За 3 года до очередного пришествия Путин приказал убить Немцова, и это логично: последний был главным его критиком, и единственным, кого всерьез воспринимал Запад – уже хотя бы потому, что Немцов был реальным политиком, с неоднозначной, но – вполне живой историей, в отличие от кабинетного спец-окурка. Это убийство сделало Путина неуходящим. Во фразе "уйти нельзя остаться" после слова "нельзя" у Путина стоят три запятых: захваченный Крым, сбитый MH-17 и расстрелянный Немцов. Вот диктатор и вербует население через бесконечные сеансы с "20 вопросами" от лизоблюда. Конституция уже переписана, все изменения вступят в силу сразу после голосования. Не Референдума и созыва Конституционного собрания, а голосования. Все уже решено, диктатор вечен, и здоровье у него прекрасное, невзирая на конспирологический свист "соловьиной" профессуры. Он пойдет до конца. Если надо – нанесет ограниченный ядерный удар по какой-нибудь стране. Внутри России никто не вякнет: оппозиции нет, и чекисты добивают в темных подворотнях уже случайных бедолаг – просто так, для острастки. Кто смог – тот уехал и следит за происходящим в России со стороны, от ужаса обхватив голову руками. Но большинство россиян принюхалось к запаху фашистского сортира и нашло его вполне приемлемым ароматом для жизни. Некоторые с удовольствием погрузились в эту субстанцию, иные еще брезгливо морщатся, но запашок исходит уже от каждого, кто остался. Как ванговал один писучий недобитыш? – "до степени смешения"!
Большинству россиян Путин не нравится, потому что он недостаточно тверд. Он должен налиться свинцом и воспылать гневом, после чего – обрушиться всей своей диктаторской мощью на коррупционеров и врагов, на шпионов и агентов, на дерьмократов и либерастов, на геев и понаехавших. Он должен держать распустившийся народ на строгом ошейнике, накинуть намордник чересчур говорливым и заткнуть фонтан забугорным истеричкам. Он обязан предъявить такую Кузькину вундервафлю, узрев которую Запад тотчас отползет от Украины, Беларуси и Прибалтики. И после принятия Конституции, дарящей ему всемогущество – он точно сделает это! И поклонится зверю лубянскому продажный западный истеблишмент, и восславит его плебс благодарный, воздвигнет стометровый памятник из говна и палок и канонизирует всей РПЦухой. И расцветет каждая рейхс-малина, и вскинутся ми-ми-мишные зиг-хайлюшки под скрепный гимн Суркова-Михалкова.
Понятно, что ударенные на всю голову шизофрению победить не способны – особенно, когда дурдом, в котором они процветают, захвачен психами, а должность главврача занимает буйный сумасшедший. Вся эта ядерная больничка однажды пёрнет в этот мир чем-нибудь ядерным. Вова-ё…тый уже годами начёсывает кнопку, и однажды жгучее желание совпадет с дурным настроением. А ведь всего-то можно перестать поставлять этой конторе еду. Около 90% сырья, из которого производится "силос для жрачки" скрепных обитателей, поставляется из-за рубежа. Сам дурдом не в состоянии даже прокормить самих себя. Все настолько запущено, что сорвись завтра поставки ингредиентов для мясомолочной эрзац-продукции – и в великой пещере наступит голод. Расчеловеченные совкопитеки уже готовы к людоедству и, наверное, лучше пусть грызут друг друга, нежели кидаются ракетами в сторону Балтики?
Пять лет, прошедшие после убийства Немцова, окончательно доказали: тогда на Москворецком мосту вместе с Борисом была умерщвлена надежда на мирный разворот в сторону цивилизации. Тьма победила. С тех пор – только война, хардкор и Апокалипсис. Что там за плешивый всадник борзо скачет на ржущей Собчакобыле? А это ваша Твердая Рука, сломавшая народу хребет и открутившая яйца. Она укажет вам, куда идти. Там после новой "Холодной войны" будет так горячо, что согреться не успеете…
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