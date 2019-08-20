Великий обмін чи маневр Кремля? Адвокати висловилися про зникнення Балуха

Зникнення з російської колонії українського політв'язня Володимира Балуха, а також етапування інших політв'язнів, зокрема, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка, може бути вказівкою на підготовку до великого обміну полоненими.

"Якщо їх етапували в Москву, то дійсно найпростіше передавати їх з Москви", – сказав OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін.

"Але, якщо готується операція з обміну, про це потрібно дізнаватися, перш за все, в Києві, тому що Москва нічого не повідомить", – зауважив він. У той же час Фейгін пояснив: "Адвокатів в 10-денний термін повинні повідомити про те, куди етапували особу".

Володимир Балух RFE / RL

Він визнав: якщо мова йде про обмін, "для таких дій передбачається конфіденційний режим". За оцінками Фейгіна, домовленості про обмін могли бути досягнуті під час останніх зустрічей на вищому рівні "і двох телефонних розмов Путіна із Зеленським".

Разом з тим адвокат підкреслив: ймовірність великого обміну полоненими – "п'ятдесят на п'ятдесят, тому що ніякої публічної інформації про те, що такі домовленості досягнуті, немає".

У цьому контексті Фейгін нагадав про те, що "напередодні виборів 21 липня теж всі говорили про те, що Вишинського відпустять і моряків перевезуть. Але цього ж не сталося".

Таким чином, за його оцінками, "можна допустити і те, і інше": що мова йде про "дії, пов'язані із збиранням в одному місці осіб, яких готують до обміну", або "свідомі маневри з боку Кремля, щоб ввести в оману публічну аудиторію".

Адвокат нагадав про те, що Балуху до закінчення терміну ув'язнення залишилися лічені місяці. "Він і так має бути звільнений", - зауважив Фейгін.

"Тут можна тільки гадати, ніякої конкретної інформації немає", – резюмував він.

Відповіді на питання OBOZREVATEL про те, де знаходяться зазначені українські політв'язні, російських адвокатів Іллі Новікова та Миколи Полозова були короткими.

Так, Новіков сказав: "Я це не коментую, тому що частина людей, про яких йдеться – мої підзахисні. Я вважаю, що зараз для мене потрібно взяти паузу. Звісно, ви можете це як завгодно подати. Я краще не буду говорити нічого, щоб не зашкодити".

У свою чергу, Полозов сказав OBOZREVATEL: "Питання дуже складне. Тому що, коли відбуваються такі речі, і вони вже не в стадії розмов, а, скажімо, в стадії реалізації, вкрай важливо не зашкодити. Я розумію занепокоєння громадськості з приводу зникнення з колонії, але будемо сподіватися, що все це має позитивний знак. Поки що я більше нічого не можу прокоментувати, щоб просто не зашкодити".

Як писав OBOZREVATEL, в Росії з колонії загального режиму пропав український політв'язень Володимир Балух, засуджений за нібито незаконне зберігання зброї в своєму будинку в Криму. Місцезнаходження українця невідомо навіть його адвокату, Дмитру Дінзе. Раніше він перебував в колонії в місті Торжок Тверської області. За попередньою інформацією, Балух міг бути етапований до Москви, повідомив його правозахисник в Facebook.

Народний депутат України Борислав Береза в своєму Facebook повідомив про наявну інформацію про те, що етапування українців "дає надію на великий обмін":

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