"Велика гра" Суркова: розкрився цікавий факт про розмову Зеленського і Путіна

Президента України Володимира Зеленського переконали зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну аргументи помічника останнього Владислава Суркова, який бореться за вплив у Кремлі.

Про це пише Telegram-канал "Легитимный". Так, діяв Сурков нібито через представників глави України.

Відзначається, що він переконав команду Зеленського, що президенту потрібно діяти, щоб послати сигнал своєму електорату на південному сході, що він готовий до миру і діалогу з РФ, а цей дзвінок став відмінним приводом.

Зеленський зателефонував Путіну

Також передбачається, що зустріч "Нормандської четвірки" на рівні експертів, на яку поїхав 12 липня і помічник президента РФ, має величезне значення для Суркова в боротьбі за вплив у Кремлі з українського питання.

"Сурков таким кроком залишає себе у "великій грі", – підсумував автор.

Владислав Сурков rus.delfi.lv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків". Також мова йшла про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Зеленський прокоментував дзвінок, розповівши, що просив Путіна повернути полонених моряків.

Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.