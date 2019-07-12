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"Велика гра" Суркова: розкрився цікавий факт про розмову Зеленського і Путіна

7.4т Читати матеріал російською

Президента України Володимира Зеленського переконали зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну аргументи помічника останнього Владислава Суркова, який бореться за вплив у Кремлі.

Про це пише Telegram-канал "Легитимный". Так, діяв Сурков нібито через представників глави України.

Відзначається, що він переконав команду Зеленського, що президенту потрібно діяти, щоб послати сигнал своєму електорату на південному сході, що він готовий до миру і діалогу з РФ, а цей дзвінок став відмінним приводом.

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Зеленський зателефонував Путіну

Також передбачається, що зустріч "Нормандської четвірки" на рівні експертів, на яку поїхав 12 липня і помічник президента РФ, має величезне значення для Суркова в боротьбі за вплив у Кремлі з українського питання.

"Сурков таким кроком залишає себе у "великій грі", – підсумував автор.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

rus.delfi.lv

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків". Також мова йшла про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

  • Зеленський прокоментував дзвінок, розповівши, що просив Путіна повернути полонених моряків.

  • Путін після розмови із Зеленським обговорив з постійними членами Ради безпеки РФ проблематику російсько-українських відносин.

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...он внушил команде Зеленского, что президенту нужно действовать, ..." Это сын Мессинга!! А Обосс- сбори ще д е би лов!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
видимо наш "дорогой" если так и дальше так с рашей "задружится" - вскоре станем "хведеральным" округом...
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