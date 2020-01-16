Вечірки з Меладзе і діти в елітній школі ЄС: розслідування OBOZREVATEL про нового прем'єра РФ

Російський президент Володимир Путін вибрав нового прем'єра – ним став Михайло Мішустін, який 9 років працював головним податківцем РФ. Про чиновника відомо небагато. Він ретельно ховає сім'ю, не втрапляє у гучні скандали і довгий час неохоче спілкувався із засобами масової інформації.

OBOZREVATEL провів власне розслідування, знайшов родичів прем'єра і з'ясував, як живе сім'я можливого наступника Путіна.

Нерухомість на мільярд

Глава Федеральної податкової служби Михайло Мішустін, якого Володимир Путін запропонував призначити главою уряду РФ, ретельно приховує від громадськості свою сім'ю. Судячи з офіційно біографії – народився у Москві, є дружина і троє синів.

Батьки Михайла Мішустіна Соцмережі

Батько майбутнього російського прем'єра Володимир Мойсейович працював екскурсоводом у музеї Аерофлоту, розташованому у Шереметьєво. Жителі Лобні (місто в Московській області. – Ред.) додають, що мама Луїза була медичним працівником. Також у російського топчиновника є молодша на 4 роки сестра Наталія. На його сім'ю оформлено 2,6 га землі на Рубльовці, а вартість нерухомості оцінюється в 1 млрд рублів.

Сестра Наталія і Михайло Мішустін на сімейній вечірці Соцмережі

Наталія танцює з Валерієм Меладзе Соцмережі

Сестра Наталія на своїй сторінці в соцмережах викладає фото з сімейних вечірок, в яких "засвітився" Валерій Меладзе. А п'ять років тому вона опублікувала фото з дочкою Софією та племінниками – діти на той час навчалися у Швейцарії.

Сестра Мішустіна з дочкою Софією та племінниками Соцмережі

OBOZREVATEL вдалося за допомогою опублікованих знімків з'ясувати, що діти чиновника навчаються в Institut Le Rosey – школі-інтернаті в місті Роль у кантоні Во, Швейцарія.

Найдорожча школа у світі InstitutLe Rosey

Там навчаються всі нащадки Мішустіна та його сестри Наталії. На фото племінниця нового прем'єра Софія сидить на клумбі біля одного з корпусів InstitutLe Rosey.

Племінниця Мішустіна біля корпусу школи Соцмережі

Семестр навчання в елітній школі коштує майже 40 тис. швейцарських франків, що за нинішнім курсом становить 994 тис. грн.

smapse.ru

Варто згадати, що сім'я стежила за новинами в Україні під час подій на Майдані. У той період вона "постила" картинки на підтримку "Беркута".

Фото зі сторінки Наталії

"Несолідно великій людині в Лобні народитися"

А ось жителі невеликого підмосковного містечка Лобня (в 40 км від російської столиці) запевняють – чиновник їхній земляк. Жив у районі Букіно на вул. Ціолковського, і ходив до школи № 7. Кілька років тому чиновник навіть відвідав рідну школу, де провів для дітей відкритий урок.

Жителі Лобні образилися Соцмережі

"Весь інтернет обшукала – усі дані починаються з "народився у Москві" та з вищої освіти. Мабуть, з Лобні шмон і почне. Погані спогади, напевно, про Лобню", – пише місцева жителька Олена Белкович.

Соцмережі

А ось інший мешканець Лобні підозрює, що їхнє місто забули згадати не випадково. "Виправили. Несолідно великій людині в Лобні народитися", – не виключає Андрій Андрєєв. Інші сподіваються, що навпаки – після призначення земляка заживуть, їм побудують три мости і кільцеву. "Та хоч би один побудували, а то експреси скасували, переїзд перекопали", – скаржиться Сергій Копержинський.

Соцмережі

Варто зазначити, що на "непатріотичне" навчання в ЄС, який вводить санкції проти Росії, у Мішустіна є гроші. В офіційній біографії зазначено, що свій величезний статок майбутній прем'єр нібито нажив під час роботи у великих компаніях: Міжнародний комп'ютерний клуб, ОФГ Інвест.

Щорічні доходи сім'ї Мішустіна складають десятки мільйонів рублів. Наприклад, у 2016 році він заробив 18,5 млн рублів (300 тис. доларів), а його дружина 77,3 млн рублів (1,2 млн доларів) .Відповідно до декларації про доходи за 2018 рік, дохід Михайла Мішустіна склав 18 млн рублів (280 тис. доларів), а його дружини – 48 млн рублів (780 тисяч доларів).

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