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14 вересня • оновлено в 23:17
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"Вчинила б так само!" Мати сестер Хачатурян висловилася про звіряче вбивство батька-гвалтівника

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Мати сестер Хачатурян, які рік тому вбили свого батька, назвала колишнього чоловіка звіром.

В інтерв'ю одному з російських каналів Аурелія Дундук заявила, що зовсім не шкодує про його смерть.

Так вона прокоментувала скарги про те, що загиблий схиляв своїх дітей до сексу і регулярно бив їх.

"Він був злом. Не можу передати словами, ким він був. Я вчинила б так само. Не шкодую про нього ні краплі! Це був звір, не людина", - заявила жінка.

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сестри Хачатурян

сестри Хачатурян

mash.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 липня 2018 року в Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.

  • Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

  • За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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Росія Москва
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