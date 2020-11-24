Дурицька – про вбивство Нємцова: мене залишили живою, щоб вводити в оману українським слідом
Українська модель Анна Дурицька, кохана вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова, заявила, що її могли залишити живою, щоб маніпулювати різними версіями про вбивство, зокрема "українським слідом".
Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Матеріал було опубліковано 24 листопада на сайті "Гордон" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Дурицька зізналася, що спершу думала, що її не застрелили, "тільки щоб звинуватити в причетності до злочину".
"Але з часом я зрозуміла, що мене залишили живою для того, щоб ЗМІ могли за допомогою свідка, який залишився живим, – молодої дівчини з України – оперувати інформацією і вводити в оману людей різноманітними версіями про вбивство: і українським слідом, і вбивством на ґрунті ревнощів, і багатьма іншими", – сказала вона.
Модель відповіла, що розуміє, що її також могли вбити. "Від цієї думки в мене погані відчуття. Я з цією думкою жила дуже довго", – заявила вона.
Українка зізналася, що саме через це вирішила не бути присутньою на похоронах політика.
Після вбивства дівчину, за її словами, "допитували всю ніч і ще три доби".
"Мені ставили одні й ті ж запитання в закритому кабінеті. І на вулицю виводили тільки з охороною, яка була в обмундируванні, з автоматами. І я сама була в бронежилеті. Мене змусили проїхатися всіма місцями, де я була того дня, і розповісти хронологію подій із точністю до хвилини", – розповіла Дурицька.
Вона зізналася, що коли разом зі слідчими під'їхала до місця злочину, їй здавалося, що вона "зійде з розуму, якщо це не закінчиться".
"Єдине, чого я хотіла, – заснути хоч ненадовго, і щоб, прокинувшись, це виявилося кошмарним сном. Але щоразу, коли я засинала на якісь 15 хвилин, мене будила Ольга Шоріна [помічниця Нємцова]", – розповіла модель.
Дурицька сказала, що дуже вдячна Шоріній, оскільки та прихистила її в себе вдома.
"Вона будила мене зі словами, що машина чекає і знову потрібно їхати на допит", – згадала дівчина. Вона додала, що в цей період майже не спала.
На запитання про те, чи були ввічливими слідчі, які її допитували, українка відповіла, що вони "були різними".
"Хтось був ввічливим, хтось – ні", – заявила вона. За словами Дурицької, їй не погрожували. "Але не можу сказати, що вони були чемними", – додала дівчина.
Нагадаємо, що Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року, коли він разом із Дурицькою йшов по Великому Москворецькому мосту від Кремля в бік Болотної вулиці.
Як писав OBOZREVATEL, в інтерв'ю Анна Дурицька також розповіла про знайомство з Борисом Нємцовим.