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13 жовтня • оновлено в 20:52
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Вбивство 9-річної Лізи в Росії: в мережу потрапило показове відео

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У неділю, 13 жовтня, в Саратові попрощалися з 9-річною Лізою Кисельовою, знайденою вбитою по дорозі в школу.

Як передають російські ресурси, прощання з Лізою пройшло в храмі Першоверховних апостолів Петра і Павла та тривало близько двох годин. Жителі Саратова принесли так багато квітів до місця прощання з Кисельовою, що для перевезення знадобилася "Газель".

Витрати по організації похорону взяла на себе влада міста. На обряд відспівування в храмі не всі змогли потрапити через велику кількість бажаючих.

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Також в мережі показали маршрут, по якому дівчинка ходила в школу. Її шлях пролягав вздовж численних гаражів, де і знайшли тіло вбитої.

sarnovosti.ru

sarnovosti.ru

Єлизавета Кисельова

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою 9-річну Лізу Кисельову, яка зникла вранці 9 жовтня по дорозі в школу. Пізніше стало відомо, що підозрюваний Михайло Туватін раніше був судимий. Його звинувачували в педофілії.

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Росія Саратов
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