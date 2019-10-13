Вбивство 9-річної Лізи в Росії: в мережу потрапило показове відео

У неділю, 13 жовтня, в Саратові попрощалися з 9-річною Лізою Кисельовою, знайденою вбитою по дорозі в школу.

Як передають російські ресурси, прощання з Лізою пройшло в храмі Першоверховних апостолів Петра і Павла та тривало близько двох годин. Жителі Саратова принесли так багато квітів до місця прощання з Кисельовою, що для перевезення знадобилася "Газель".

Витрати по організації похорону взяла на себе влада міста. На обряд відспівування в храмі не всі змогли потрапити через велику кількість бажаючих.

Також в мережі показали маршрут, по якому дівчинка ходила в школу. Її шлях пролягав вздовж численних гаражів, де і знайшли тіло вбитої.

Цією дорогою убита дівчинка з Саратова кожен день ходила в школу. На кадрах видно, що шлях школярки пролягав вздовж численних гаражів, де потім і знайшли її тіло pic.twitter.com/3C1ZhcOvxp - НТВ (@ntvru) October 13, 2019

sarnovosti.ru Єлизавета Кисельова

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою 9-річну Лізу Кисельову, яка зникла вранці 9 жовтня по дорозі в школу. Пізніше стало відомо, що підозрюваний Михайло Туватін раніше був судимий. Його звинувачували в педофілії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.