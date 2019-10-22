Вбивали українців: стало відомо про знищення вояків Путіна

У Лівії загинули ще два російських найманця, які були учасниками ПВК "Вагнера" і брали участь в бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє Znak.com. Один із загиблих – журналіст з Єкатеринбургу, колишній прессекретар місцевої служби порятунку, 55-річний Євген (Жаксибай) Ілюбаєв.

Найманець кілька разів виїжджав в зони збройних конфліктів в Сирії та Лівії. Близько року тому отримав медаль "За відвагу", які видавали родичам бійців "Вагнера", які загинули в Сирії. Поховали Ілюбаєва минулого тижня в селищі Новоорск Оренбурзької області.

Євген Ілюбаєв Скріншот

Також в Лівії загинув 27-річний Гліб Звєрєв з Йошкар-Оли. За інформацією Conflict Intelligence Team, Звєрєв раніше воював на Донбасі. Він був учасником "козацької" банди. Гліб Звєрєв брав воював за бойовиків на Донбасі з ще одним бойовиком Артемом Невьянцевим. Вони загинули в один день в Лівії.

Незважаючи на те, що Звєрєв загинув 12 вересня, поховали його лише через місяць.

могила Звєрєва vk.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 35 найманців з Росії загинули на війні в Лівії, хоча РФ офіційно не приймає участі в конфлікті.

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