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22 жовтня • оновлено в 08:25
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Вбивали українців: стало відомо про знищення вояків Путіна

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У Лівії загинули ще два російських найманця, які були учасниками ПВК "Вагнера" і брали участь в бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє Znak.com. Один із загиблих – журналіст з Єкатеринбургу, колишній прессекретар місцевої служби порятунку, 55-річний Євген (Жаксибай) Ілюбаєв.

Найманець кілька разів виїжджав в зони збройних конфліктів в Сирії та Лівії. Близько року тому отримав медаль "За відвагу", які видавали родичам бійців "Вагнера", які загинули в Сирії. Поховали Ілюбаєва минулого тижня в селищі Новоорск Оренбурзької області.

Євген Ілюбаєв

Євген Ілюбаєв

Скріншот

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Також в Лівії загинув 27-річний Гліб Звєрєв з Йошкар-Оли. За інформацією Conflict Intelligence Team, Звєрєв раніше воював на Донбасі. Він був учасником "козацької" банди. Гліб Звєрєв брав воював за бойовиків на Донбасі з ще одним бойовиком Артемом Невьянцевим. Вони загинули в один день в Лівії.

Вбивали українців: стало відомо про знищення вояків Путіна

Незважаючи на те, що Звєрєв загинув 12 вересня, поховали його лише через місяць.

могила Звєрєва

могила Звєрєва

vk.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько 35 найманців з Росії загинули на війні в Лівії, хоча РФ офіційно не приймає участі в конфлікті.

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Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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