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Вбила, щоб не плакав: у Росії мати по-звірячому розправилася з дитиною

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У Підмосков'ї (РФ) 22-річна вагітна жінка забила до смерті однорічного сина через його гучний плач.

Інцидент стався в одному із сіл Істрінського району 23 червня, пише "КП". Дитина, не приходячи до тями, померла в реанімації 1 липня.

Відзначається, що того дня батько загиблого малюка, 21-річний Денис, курив на балконі, коли почув шум у квартирі. Він увійшов до кімнати й побачив сина Івана на підлозі, із його рота йшла кров.

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Ілюстрація

Ілюстрація

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У реанімації Красногорської міської лікарні у хлопчика діагностували множинні травми головного мозку. Понад тиждень лікарі боролися за життя дитини, але вона померла.

Згідно з даними посмертної медичної експертизи, причинами смерті стали травматичний набряк головного мозку, дифузна травма головного мозку, отримані в результаті удару тупим предметом.

Підозрювана

Підозрювана

КП

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При цьому спочатку мати загиблого, Катерина, заявила чоловікові, що дитина просто випадково випала з ліжечка, однак через кілька днів жінка зізналася, що гучний плач сина діяв їй на нерви. Тому вона схопила хлопчика, вдарила по голові і жбурнула на диван, а потім з усієї сили вдарила об підлогу.

За словами мами Дениса, яка розмовляла після того, що сталося, з Катериною, та "ні краплі не кається, їй начебто все одно, що вона вбила дитину".

За фактом події Слідчий комітет Московської області порушив кримінальну справу. Підозрювана у вбивстві перебуває вдома під підпискою про невиїзд.

Підозрювана

Підозрювана

КП

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві голий чоловік під дією препаратів напав на дідуся і 2-річного хлопчика та почав їх бити.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
Теги
вбила дитину діти Новини Росії насильство
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