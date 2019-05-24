Вбила операція "Роза": з'явилася сенсаційна версія загибелі групи Дятлова

Причиною смерті групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році могла стати секретна операція СРСР із кодовою назвою "Роза" з випробування ракет Р-12.

Таку думку "АиФ" висловив винахідник і дослідник загадки Дятлова Вадим Скібінський. Він зазначив, що прийшов до такого висновку, виключивши всі містичні версії про подію.

У той час, як розповів він, перед СРСР стояло завдання створити стратегічну ракету, здатну донести ядерний заряд до США, проте в листопаді 1958 року набрав чинності мораторій на ядерні випробування.

За словами дослідника, навіть після заборони експерименти в цій області не припинилися, а лише стали таємними.

Туристи з групи Дятлова губернія Daily

Скібінський передбачає, що група Дятлова відправилася в похід із завданням відстежити запуск ракети. "Тому й намет поставили в незручному місці – на схилі гори", – сказав він.

"Але в якийсь момент сталася аварія. У Р-12 три баки – ймовірно, коли паливо в одному баку було використано, другий не підключився. Двигуни перестали працювати, і ракета, де було ще як мінімум 15 тонн азотної кислоти, врізалася в гору. Кислота перетворилася в аерозоль, під вплив якого потрапила група Дятлова", – продовжив експерт.

"Вони отримали опіки легенів, додайте також огидний запах скипидару – туристи в паніці покинули намет і кинулися до яру, подалі від місця аварії. Далі все відомо – намагалися розвести багаття, частина вирушила назад до намету за одягом, але незабаром усі загинули від отруєння", – заявив він.

Військові, які незабаром з'явилися на місце аварії, найімовірніше вирішили інсценувати бійку між туристами, а також зібрали уламки ракети.

"На користь цієї версії і слова очевидців із числа рятувальників, що на перевалі стирчали гострі камені без снігу, а сліди дятлівців були обмерзлі, хоча температури стояли мінусові.

Значить, причина хімічна – аерозоль осів на землю, десь розтопив сніг, десь ущільнив сліди. І колір тіл дятлівців свідчить про вплив кислоти. А вибуху від падіння ракети не було, бо паливо й окислювач знаходилися в окремих баках", – вважає Скібінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у справі про загибель туристів на перевалі Дятлова є ще один досить скандальний нюанс. Як виявилося, у 2016 році випадково стало відомо про зізнання одного з місцевих жителів у вбивстві.

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