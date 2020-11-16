Важко утримувати владу: Піонтковський висловився про хворобу і "слабке здоров'я" Путіна

Влада глави Росії Володимира Путіна слабшає, що може бути пов'язано з погіршенням його здоров'я.

Таку думку висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політолог, який проживає в США, Андрій Піонтковський, коментуючи чутки про те, що у 68-річного Путіна виявили хворобу Паркінсона.

"Я весь час намагався уникати конспіративних теорій і оцінок, пов'язаних зі здоров'ям Путіна. Але є об'єктивні речі. Наприклад, він півроку сидить в бункері і є очевидні дивацтва в його поведінці. Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: на обличчя тенденція ослаблення реальної влади Путіна", – розповів він.

За словами Піонтковського, це пов'язано не з людьми з оточення глави РФ, а "чисто фізично".

"Людині зі слабким здоров'ям і психологічним станом, що знаходяться в бункері, дуже важко ефективно управляти такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна", – додав політолог.

Як писав OBOZREVATEL, видання The Sun з посиланням на свої джерела в Москві повідомило, що нібито 68-річний Володимир Путін може страждати хворобою Паркінсона. З цієї причини він може піти у відставку в 2021 році.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін погодиться покинути вищий пост тільки в разі погіршення стану здоров'я і не виключає, що він дійсно може бути хворий.