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6 жовтня • оновлено в 18:02
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Валерій Соловей
Валерій Соловей
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Кремль нашел нового президента

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"Изощренные" планы Мордора на 2020-й

1. Полным ходом идет интеллектуальная подготовка транзита. В специально созданных группах прорабатывается до 40 (!) вариантов. Но пока что интеллектуальная гора родила мышь, причем дохлую. Склоняются к тому, что оптимальным решением окажется создание Госсовета во главе с Путиным, а президентом при этот станет Дмитрий Медведев!

2. Уверены, что Медведева удастся избрать в президенты. Готовы сделать это ценой беспрецедентных даже по российским меркам фальсификаций и административного давления. На региональных выборах-2019 и последующих апробируются техники такого "избрания".

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3. Первым зримым шагом к транзиту должна стать запланированная на следующий год замена глав двух корпораций - "Газпрома" и "Транснефти" и руководителей двух ведомств - ФСБ и Минобороны. Миллеру и Токареву вменяют баснословные экономические провалы, Бортникову - неспособность справиться с клановой войной в "конторе", Шойгу - подмену военного строительства PR и самоPR.

3. На фоне Миллера и Токарева "Роснефть" и лично Сечин выглядят образцами эффективного хозяйствования. Поэтому Сечин рассчитывает в следующем году подняться к новым управленческим высотам.

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Автор
Валерій Соловей Валерій Соловей
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Валерия Соловья
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Проміжок між 2020 і 2025 роком (через рік після трансферу в Росії) буде Самим доленосним в історії всього світу. Крах глобалістських інтернаціоналу в США, посилення зв'язки ЄАЕС і ОПОП ( «Один пояс - один шлях"), суб'єктивації ЄС - все це і багато іншого здатне почати процес нового переділу світу, в якому виникне новий «Троїстий союз» Росія - США - Китай, а роль ЄС буде визначатися відносинами усередині цієї Великої Трійки. Статус ООН дійсно може бути Переглянутий з урахуванням цієї нової реальності. Десь між Цими діями загубиться Україна в Нинішній межах, але загін навряд чи НЕ помітить втрату бійця, не говорить про Білорусію.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Звідки він то є знає? Звісно простіше бути якимсь генсеком і не обератись кожні шість років, а сидіти в кріслі, поки медобладнання не вимкнуть в 97рокіа
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Убогие х.охлохуторяне нашли себе привычное помойное место на х.охлообозе. Любая нижеплинтусовская жёлтая газетёнка по сравнению с обозом, это образец культурной журналистики.
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Кокорин Виктор, ну раз ты тут ошиваешься, значит это правда. Таких как ты только на помойку и тянет))
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