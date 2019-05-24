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Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
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В Шереметьево произошло очередное ЧП с "Суперджетом" "Аэрофлота"

17.4тЧитати матеріал російською

Сегодня утром при подготовке к вылету борта Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Это такой специальный провод с зажимом: он закрепляется с одной стороны в специальном месте на самолёте, а с другой — на заземляющем штыре на земле. Трос нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолёт накапливает в полёте при трении о воздух.

Обычно трос заземления складывают в специальную коробку и оставляют её на земле. Но сегодня утром его не открепили от самолёта, а свернули и убрали в нишу для шасси. При контрольном осмотре этого, конечно, никто не обнаружил.

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Когда "Суперджет" подлетал к Ижевску и пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж. Пассажиры услышали сильный стук и сразу пожаловались бортпроводникам — те привычно пожали плечами.

Пилоты тоже ничего не подозревали, а потому посадка прошла штатно. Уже на земле наземные службы насчитали шесть (!) пробоин в руле высоты (важнейший элемент управления самолётом) . Ещё более пяти пробоин трос проделал в панели "Суперджета", повредив силовую установку.

Сейчас самолёт отстранили от полётов и отбуксировали в ангар. В причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия.

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А вы говорите - самолет плохой!

Длинющий металлический трос хреначит в полете по самолету, кромсает руль высоты, стабилизатор и долбит работающий двигатель, пассажиры в панике, но пилоты ничего не почувствовали и нормально посадили самолёт. Несмотря на рукожопство наземного персонала Шереметьево...

PS: а теперь представьте себя летящим эти самолётом. "Суперджетом", на минуточку. В ряду этак 16-м... И что-то с грохотом бьётся по самолету снаружи...

Представили?

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Автор
Вадим ЛукашевичВадим Лукашевич
Тема
НП в Шереметьєво
Місце
РосіяМосква
Тег
Шереметьєво
Джерело
Джерело:Facebook вадима Лукашевича
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Тупые, безголовые, ни на что не годные лаптеногие какашниконосцы... Чуть от смеху не лопнул... Дебилы, бл.. дь ( проржал Лавров).
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Куреза Александр
Куреза Александр
НичАво страшного - бабы Ащо нараЖат!!! Путлеризм это не синоним дебилизма, это РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ...
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Chesny Victor
Chesny Victor
Надо этот шнурок, подарить этому гандону, под названием празидент дебилизированного общества рашиноидов. А лучше отхерячить им его холеную жопу. Пи*дить и приговаривать: "Не суй свой нос в чужие дела и отъ*бись от суверенного государства УКРАИНА, идиот "
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