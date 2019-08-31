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В Україні може з'явитися свій Путін: Кисельов попередив про небезпеку

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Верховній Раді України слід внести зміни до Конституції, які унеможливлять появу в країні "політичних наперсточників" на посаді глави держави.

"Я б прибрав з тексту української Конституції формулювання, яке в точності повторює формулювання, що є в Конституції Російської Федерації. Що одна особа не може бути обрана президентом "більш ніж на два терміни поспіль", – сказав в блозі OBOZREVATEL журналіст і телеведучий Євген Кисельов.

"Я особисто знав людей, які писали текст російської Конституції. І ніхто з них, закладаючи це формулювання, не припускав, що з'явиться політичний наперсточник в особі Володимира Путіна і його оточення, що складається з таких самих політичних наперсточників, які зуміють вивернути це положення Конституції таким чином, що, виявляється, два терміни поспіль не можна, а якщо не поспіль, то можна і три, і чотири", – зауважив журналіст.

Володимир Путін на нараді з членами уряду

Володимир Путін на нараді з членами уряду

Офіційний сайт президента РФ

Як переконаний Кисельов, в Україні "потрібно створювати механізми захисту від дурнів, політичних наперсточників". На його думку, досить, щоб у відповідній статті Основного Закону "було написано, як в американській Конституції: "не більше двох термінів".

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Теми
Ексклюзив Конституційна реформа в Україні
Особи
Євген Кисельов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Політичні наперсточники - не дурні, вони соціальні та фінансові хакери, дуже розумні, структуровані та дісціпліновані. Якщо без крімінала - партія, фінансово-промислова група. Якщо з кріміналом - ОЗУ, мафія.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба закрепить право на Майдан и на Народное вече,а так же признать кастрюлю национальным головным убором
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Мирний Панас
Мирний Панас
Вже 73 відсотки довбнів вибрали наперсточника.
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