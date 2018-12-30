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Наталія Гулевська
Наталія Гулевська
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В России начался необратимый процесс

16.5тЧитати матеріал російською

Многие оппозиционные политики и общественные деятели в очередной раз будут пытаться в своих предновогодних речах изобразить надежду и позитив.

Нам, по-прежнему, будут пытаться внушить о возможности в России победы свободы и демократии, но это всего лишь повторяющаяся политическая игра, жалкая профанация и дешевый популизм.

В империи не может быть победы демократии, тем более победы либерализма. Замените в любой речи или письменном обращении любого российского демократа или либерала слово "Россия" на слово "империя", и вам станет понятна и его идеологическую склонность, и его имперский вектор развития, и его тяготение к шовинистическому будущему.

Новини
Царь Путин, гоняющий резинку

Власть — это деньги, а путинский режим контролирует все финансовые потоки государства, вдобавок напринимал массу разных законодательных актов и правительственных распоряжений, которые позволяют в одночасье обанкротить или изъять средства у любого конкурента, оппозиционера или протестующего.

Такое положение вещей исключает любую легитимную возможность передачи власти демократической оппозиции, а это значит, что последствия такой политики перейдут в неконтролируемое, радикальное противостояние общества и власти. Снова для захвата и узурпации власти новоиспеченным большевикам потребуются финансовые средства, которые как и в 1917 году их предшественники нашли в грабежах банков и состоятельных граждан.

Новини
Путин открыл огонь по своим

Этот процесс априори необратим, и никакие демократы или либералы не смогут повлиять на очередной виток классовой борьбы, где основным мотивом станет проблема непомерного разрыва между богатыми и бедными. Путинский режим настолько оказался жаден к дармовым деньгам, что не оставил своему народу даже средств для сносного существования. Но здесь чекистов можно понять, авторитарный режим не может позволить людям жить безбедно — это априори недопустимо, так как тут же появится критическая масса конкурентоспособных, независимых и самодостаточных граждан, которые требуют качественных изменений и демократизации государства.

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Автор
Наталія ГулевськаНаталія Гулевська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:opentown.org
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rercjd Micha
rercjd Micha
Ну, во-первых, Россия уже прошла стадию " либерализма", и им это не понравилось. Во- вторых, о какой "демократии" идёт речь у Натальи? Кто может служить примером демократии? США? Франция? Украина? Кто слышал что -нибудь о "демократическом государстве" в чистом виде? ЭТО- ДЕМАГОГИЯ! У всех есть свои скелеты в шкафу!
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Россия по менталитету страна куда больше восточная, чем западная, оттого стенания тёти Наташи не имеют смысла - в России добровольно даже в носу не ковыряют. Что касается демократизации, то не всем прописана, а кому то даже противопоказана. Например, Ирану 2,5 тысячи лет, проведенных в бистабильном состоянии (абсолютной власти и безвластия) и у меня есть полная уверенность, что через 300 лет он будет. Такая же история с Китаем, только там сроки ещё круче. А будут ли кто тому периоду США или Франция, при такой концентрации басурман и негров, кстати абсолютно не разделяющих демократических взглядов, кроме дней когда надо за пособием топать, либо попытаться ускользнуть от уголовной ответственности? Такой уверенности у меня нет. ))))))))))))))))))).
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Итоги правления ботоксного фюрера за 2018г на педерации. Усугубления демографической катастрофы. Данные Росстата : Естественная убыль населения по сравнению предыдущим годом возросла на 48%. Рост смертности увеличился на 0,2 (на 1000 чел.). Рост рождаемости за тот же год уменьшился на 0.5 (на 1000чел.). Четвертый год социальной рецессии. Отток инвестиций из России. Повышения пенсионного возраста. Продолжения санкций. Не допуск в ПАРЕ. Высылка дипломатов с многих стран мира. Провал и разоблачение разведывательных структур ГРУ. Солберецкий позор и циничная ложь повлекшая новые санкции. Взрыв на пилотируемом корабле «Союз МС-10» чудом не повлекший смерть астронавтов. Позорная «дырка» на другом МКС. Затопления плавучего дока вместе с авианосцем «Кузя». Разгром ЧВК Вагнер армией США в Сирии. Очередной нож в спину, сбит российский ИЛ-20 с 15 военными на борту. Обострение межнационального конфликтов на Северном Кавказе. Больше тысячи получили реальные сроки за лайки и репосты в соцсетях… И вишенка на торте, отречение РПЦ от церкви-матери и предоставление Константинополем Томоса ПЦУ. Слава кабаеву ведущему рашистскую педерацию к развалу.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Афанасьев Алексей, Ну, допустим Израиль его специально затопил перед авианалётом на Египет - чтобы не сдали нас египтянам! Но учитывая, что в США из 5 долларов -4 "еврейских", то америкосы заткнулись в тряпочку, как всегда!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Афанасьев Алексей, Затыкать дырки - одно из основных занятий россиян еще с советских времен. Этим и ты в данный момент занимаешься в меру своих сил.
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