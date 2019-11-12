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12 листопада • оновлено в 15:50
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В Росії запідозрили, що Путін боїться програти Зеленському

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Російський опозиційний політик Леонід Гозман допускає, що президент Росії Володимир Путін відкладає зустріч в нормандському форматі, тому що боїться програти президенту України Володимиру Зеленському.

"Я не знаю, як щодо Зеленського, але Путін очевидно бореться за хорошу подачу. Він відтягує зустріч, тому що йому здається, що в піарі виграє Зеленський, а він програє", – сказав Гозман в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Питання про те, чиєю буде перемога на нормандській зустрічі – це питання піару, питання того, як це подавати. Це питання подачі інформації. По-моєму, тут немає нічого об'єктивного", – зауважив він.

Політик припустив, що піар-програш за підсумками нормандської зустрічі можуть отримати обидва - і Зеленський, і Путін

Політик припустив, що піар-програш за підсумками нормандської зустрічі можуть отримати обидва - і Зеленський, і Путін

Політик припустив, що піар-програш за підсумками нормандської зустрічі можуть отримати обидва. "Путін програє, тому що він нібито відступив, проявив слабкість, а Зеленський програє тому, що його всередині України звинуватять в тому, що він піддався Путіну, ліг під росіян тощо", – припустив він.

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Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про нову вимогу, яку висунув Кремль для участі Володимира Путіна в нормандському саміті. Це проект підсумкового документа, який може бути підписаний на ньому.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Леонід Гозман Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Росії нормандський формат
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не смешите курей главное чтоб 42 летний лох незабыл праздничный костюм,
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Драго Кувалда, он не лох. Пианино уже в самолёте ...
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Гозман - это кто?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Гозман, ты просто молодчина! "Квартал-95" тебя ждёт ...
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