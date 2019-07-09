Бойове зіткнення? В Пентагоні прокоментували "участь" американців в аварії "Лошарика"

Пентагон спростував чутки про "бойове зіткнення підводних човнів США і Росії біля берегів Аляски на початку липня цього року".

Раніше цю інформацію розповсюдило безліч ЗМІ з посиланням на свої джерела. Нібито зіткнення двох субмарин мало відношення до аварії на російському підводному човні АС-12 "Лошарик" і загибелі 14 російських підводників, написав на своїй сторінці в Фейсбук Олександр Кушнарь.

"Я коротко поговорив з прес-офіцером Пентагону по телефону, а потім написав листа з питанням: чи правда те, що на початку липня біля берегів Аляски сталося бойове зіткнення підводних човнів США і Росії і чи має це відношення до аварії на "Лошарику". Американський підполковник повідомила: в цих чутках немає правди – збройні сили США не діяні в цьому районі. Так що все виявилося брехнею", – повідомив журналіст.

Підводний човен "Лошарик" Obozrevatel

Він нагадав, що інформація про зіткнення двох субмарин з'явилася після повідомлення про аварію на "Лошарику". Першою її опублікували ізраїльські ЗМІ.

"Американська субмарина нібито вистежила російську, після чого інший російський підводний човен атакував американців торпедою "Балкан 2000" і потопив її. Після чого з'явилася версія, що насправді 14 підводників загинули в бою з американськими ВМС, а не в результаті пожежі на борту глибоководного апарату", – вказав Кушнарь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Лошарик" загубила диво-зброя Путіна: з'явилася сенсаційна версія.

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