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В ОБСЄ принизили Росію через Крим: окупанти огризнулися

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У Росії обурені рішенням комітету з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримати резолюцію, що закликає "деокупувати" Крим.

Так, депутат Держради Криму Владислав Ганжара заявив російському пропагандистському ресурсу RT, що таке рішення тільки сприяє розширенню прірви між Росією і подібними міжнародними інститутами, передає "Лента.Ru".

Більш того, за його словами, подібні резолюції взагалі ні на що не впливають.

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"Які б резолюції не приймалися, Крим є і буде частиною Російської Федерації", - підкреслив Ганжара.

Крім того, російський політик заявляє, що останнім часом все більше політиків в Європі нібито відкрито говорять про Крим, як про російську територію, але при цьому "різні офіційні інститути продовжують стояти на своєму, заперечуючи факт приналежності півострова до Росії".

В ОБСЄ принизили Росію через Крим: окупанти огризнулися

У свою чергу, голова комітету кримського парламенту з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель, розцінює рішення комітету ОБСЄ, як втручання у внутрішні справи країни, передає Telegram-канал РІА ФАН.

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"Це черговий дурний документ, наповнений безглуздими і фейковий вимогами", - заявив депутат.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в ОБСЄ відхилили поправку російської делегації, яка повинна була б виключити з тексту резолюції по східній Україні і Криму слова про деокупацію півострова.

Так, в тексті резолюції записано вимогу "забезпечити деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, вивести Збройні сили РФ з української території і врегулювати конфлікт на основі повного виконання Мінських домовленостей".

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Перепил Недо
Перепил Недо
Расширяем пропасть между ордой и международными институтами до бесконечности!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто нибудь считает сколько подобных резолюций уже вынесли эти клоуны?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Привет Зе,Бебилам-правда украины! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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