"Стаємо автоматично американськими шпигунами": в мережі висміяли спіч депутата Мосміськдуми. Відео

У мережі з'явився уривок виступу депутатки Олени Шувалової, в якому вона говорить про ймовірності прослуховування іноземними державами під час засідання Московської державної думи.

Депутатка вважає, що програмне забезпечення може зробити з них "американських шпигунів". Відповідне відео у Twitter опублікував Рустем Адагамов (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Олена Шувалова instagram.com/elenashuvalova.ru

"Чи безпечна установка цих програм? Чи не стаємо ми автоматично американськими шпигунами, коли наше робоче місце підключається до цих програм? ... має доступ Вашингтон ... Шифровка сигналу йде через кілька іноземних держав", – заявила Шувалова.

Також на засідання Мосміськдуми депутатка прийшла в масці з написом: "Фашизму ні".

Її слова викликали бурхливе обговорення користувачів мережі. Одні вважають, що депутатка не в собі: "Жінка схоже по книгам "Комп'ютер для чайників" вчилася ..."; "It експерт висловився на камеру, навіть вином поперхнувся від сміху"; "Жертви радянської пропаганди. Ви тільки уявіть яке життя у людей якщо вони мислять нав'язаними шаблонами півстолітньої давності"; "Це діагноз. Падіння в безодню вже не зупинити ...".

Інші виступили на її захист: "Нормальна тітка, Шувалова", "Так, вона хороша", "Зрозуміло ж, що вона троллит тих, хто боїться чіпування і антен 5Gі! Чи комусь це не зрозуміло?".

Про що конкретно говорила Шувалова не уточнюється, але, швидше за все, йшлося про тестування інформаційно-комунікаційної системи, яке відбулаоя 22 травня в столичному парламенті.

М-да, понавибирали в Мосміськдуму божевільних pic.twitter.com/XcTa4PGD0G - Roustem Adagamov (@adagamov) May 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли главу Росгвардії Віктора Золотова, який носить на кітелі 23 абсурдних ордена і медалі. Серед них, зокрема медалі нема за заслуги, а в "пам'ять про ювілеї міст".

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