Россия превратилась в большую выгребную яму, где аккумулируется "вторичный продукт", вырабатываемый стремительно деградирующим социумом. Екатерина Шульман, коуч политических копрофагов, учит, как правильно поглощать данную субстанцию. Будучи уверенной в том, что потреблять её необходимо, заявляет: "Если вы не приходите - вы не влияете на результат". В её извращенном понимании, в этом деле главное – процесс. Вы можете солить, перчить или приправлять эту гадость майонезом, но прийти на трапезу надо обязательно. Этакий сеанс добровольного самоизнасилования с легкой подачи очкастой профессуры. А потом она вам расскажет, как грамотно садиться на бутылку из-под шампанского. Или на швабру. Скажите честно: вас еще подташнивает или уже выворачивает? Какая иезуитская подмена понятий: "приди и скажи "нет" творящемуся беззаконию!"

Но преступления пресекаются совсем иначе, и зачастую – с применением силы, дабы наверняка обезвредить преступника. Словами и увещеваниями бандиты не обезвреживаются. Но в логике здравого смысла высоколобая обслуга фашни видит лишь призывы "к насильственному свержению государственного строя". Шумела Шульман, Кац прогнулся, и Чикатило улыбнулся.

Наш мятежно мыслящий сортир закрывается, и, если ты хочешь, чтобы поскорее перестало щипать и резать глаза – придется раскрыть их пошире и начать дышать глубоко, дабы поскорее привыкнуть к этому зловонию. Отбить обоняние напрочь, иначе так и будешь сидеть в три погибели и блевать, не переставая. Вне сортира прекрасно виден контур выстраиваемой в России конструкции, с извращенным торжеством сталинского ампира. А внутри – обитателей "дабла" со всей неотвратимостью накрывает идеология фаталиста-суицидника: будь что будет. Если суждено погибнуть – значит, этого не избежать. Наверное, лучше задохнуться парами миазмов, нежели утонуть в этом смрадном коллекторе. Отдельные философы разницы не видят и с удовольствием плавают во всем этом, с каждой минутой открывая в этом занятии все больше привлекательных сторон. Нырнул – задержал дыхание – вынырнул – убедился, что жив – и понял, что не все так страшно, как описывают некоторые чистоплюи. Живем дальше и радуемся, переливаясь всеми оттенками коричневого.

Перед грядущими спец-выборами ближайший заклятый коллега Путина – Лукашенко – идет на отчаянное обострение. Если для питерского плешивца ныряние в обнуляющий чан с дерьмом – всего лишь иллюзорный аттракцион, рассчитанный на впечатлительную либерду, то для бульбо-диктатора "перевыборы" - спецоперация, чреватая политическим травматизмом. Ссора с "Газпромом" - отчаянная попытка ослабить влияние Кремля – в то время, как Путин готов платить, делая ставку на ослабление Лукашенко. Для него неважно, кому платить, и деньги текут рекой. Любой сценарий хорош: "Лука проигрывает, народ поднимается, оппозиция зовет братские танки"; "Лука побеждает, народ поднимается, но братские танки готовы прийти на помощь". Путин устал от Лукашенко, ему осточертела прыть хитрожопого колхозника, он мечтает присоединить "сестру-Беларусь", заключив в свои крепкие объятия тюремщика. После "обнуления" ему нужны новые геополитические достижения. Крымская эйфория прошла, и чтобы быдляк вштырило капитально – необходимо завоевание качественно иного уровня. К примеру, поглощение Беларуси. Расчет на то, что Европа выпучит глаза, выразит озабоченность, но вмешиваться не рискнет, ибо "диктаторы жрут друг друга – у холопов чубы трещат".

В каком направлении разовьется путинская военная мысль – остается только гадать. В Кремле и Генштабе уже проработана дюжина планов по "собиранию советских земель" с разной степенью дерзости – вплоть до столкновения с НАТО на Прибалтийском направлении. Просто коронавирус спутал все карты, хотя и это явление в каком-то смысле удалось обратить себе на пользу – в плане загона населения в зону чрезвычайного послушания. Теперь все достижения по созданию цифрового гетто будут закреплены и развиты в сторону современного тоталитаризма – с привлечением доступных технологий, к которым кремлевских деградантов допустят яйцеголовые китайцы. Уроки "первой волны" усвоены, и вот Роспотребнадзор уже готовит хмурый плебс к неизбежности "волны второй". Война с коронавирусом, с вечным раскачиванием на его мятежных волнах – ментальная замена оруэлловской войне Океании с Остазией. "Шел 2030-й год, штормило, беспрецедентная по силе двенадцатая волна коронавируса накрывала истощенную Империю, которую не дрожащей рукой уже четвертое десятилетие вел по открытому морю наш старый лысый боцман". Он поистине всесилен, и свирепый коронавирус уже давно служит у него на посылках. 26 мая 2020-го экс-глава Чувашии Игнатьев, уволенный Путиным в связи с утратой доверия, подал на увольнителя в суд, который должен был состояться 30 июня, но 18-го Игнатьев срочно умер в больнице от коронавирусной инфекции. Запомните этот мистический случай и не перечьте бункер-Вовочке, пока он не сожрал вам легкие.

Бывшая помощница Госсекретаря США Виктория Нуланд написала в своей статье, что США должны помешать Путину отрезать население России от внешнего мира. А сам Путин в личной газетенке, издаваемой в Штатах на деньги СВР, наложил объемную кучу измышлений по мотивам событий XXвека, где чекистскими сапожищами прошелся и по Второй мировой, и по странам Балтии, якобы добровольно вошедшими в состав СССР, и по остальным спорным историческим вопросам. Не спорьте с ним, ибо спор этот заканчивается смертями заложников внутри России и терактами на территориях других стран. Германия угрожает новыми санкциями в связи с убийством Хангошвили? – следите за новыми приемами удушения внутри законопаченного сортира, и ждите новых приключений Мишкиных-Чепиг. Путин управляет террористами дистанционно, отдавая жесткие приказы мочить любого, кто высунется. Логический финал: либо мыслящий сортир взорвется изнутри, забрызгав весь мир так, что не отмыться, либо Запад оценит, наконец, эту вонючку и накроет ее, как чернобыльский энергоблок, саркофагом тотального эмбарго. Есть и третий путь: утопить мочителя и вычистить яму. Но это надо признавать ошибки и начинать действовать, а так не хочется! Лучше подождать, когда само полезет. А оно полезет – так, что никакой озабоченности не хватит…

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