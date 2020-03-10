Путіна спіймали на брехні про Другу світову в інтерв'ю ТАСС

Історик Станіслав Кульчицький назвав недоречною тезу про Другу світову війну, озвучену президентом РФ Володимиром Путіним в інтерв'ю ТАСС.

За його слова, головний посил глави РФ звучить так: "У нас хочуть відібрати Перемогу". Висловлювання Путіна історик прокоментував у блозі OBOZREVATEL.

"Фактично 75-річчя Перемоги приватизується сучасною Росією. Але не слід забувати, що війна була світовою, що вона велася на різних континентах, не тільки в Європі. Зусилля, які доклала радянська армія, були, звісно, дуже великими, але тільки на європейському театрі військових дій", – наголосив він.

"Перемога була спільним досягненням всієї антигітлерівської коаліції. Випинання ролі Росії зрозуміле з точки зору Путіна, але це недоречно", – переконаний історик.

Володимир Путін

Кульчицький також не погодився з висловлюванням Путіна про те, що Йосип Сталін "не заплямував себе прямими контактами" з Адольфом Гітлером, і що немає жодного документа, на якому були присутні б підписи обох диктаторів.

"Але ж за Ріббентропом стояв Гітлер, а за Молотовим – Сталін. І підписи на пакті Ріббентропа-Молотова – це фактично змова між Сталіном і Гітлером про поділ Польщі. Поділ Польщі зумовив початок Другої світової війни", – нагадав історик.

Як писав OBOZREVATEL, 10 березня вийшла десята частина інтерв'ю Володимира Путіна ТАСС, присвячена темі Другої світової війни. У ній президент РФ пояснив своє розуміння популярного в Росії гасла "Можемо повторити".

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