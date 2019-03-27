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В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

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В Інгушетії близько 50 тисяч жителів Магаса масово вийшли на мітинг проти зміни закону про референдум і з вимогою відставки керівництва республіки.

Про це повідомив глава правозахисної організації "Машр" Магомед Муцольгов, передає "Кавказкий узел".

Протести почалися вранці 26 березня. Відзначається, що за ніч і ранок правоохоронні органи тричі спробували розігнати протестувальників проти законопроекту "Про референдум в Республіці Інгушетія".

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В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Кавказкий узел

В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

Эхо Москвы

Відзначається, що в ході мітингу також відбулися зіткнення між учасниками акції та співробітниками правоохоронних органів.

Сам законопроект про референдум внесли в Народні збори Інгушетії після спроби Муцольгова ініціювати всенародне голосування проти угоди про кордон із Чечнею, яка передавала землі Інгушетії сусідній республіці.

Муцольгов повідомив, що вранці 27 березня учасники мітингу ухвалили рішення розійтися, щоб "не допустити кровопролиття". Він додав, що влада республіки пообіцяли узгодити нову акцію, яку планується провести на тій же площі в Магасі через п'ять днів.

Однак після закінчення акції, повідомляє Znak, протестувальники перекрили ділянку федеральної траси Ростов-на-Дону – Баку і продовжили сутички з поліцією, кидаючи в правоохоронців пляшки.

Як написав у Twitter опозиційний російський політик Олексій Навальний, у Магасі намагаються закрити доступ в інтернет.

"Подивіться, що зараз в Інгушетії відбувається. Не дивно, що оператори "великої трійки" блокують там інтернет", – зазначив він, розмістивши відповідний відеозапис.

"Вмикайте терміново зомбі-ТВ, там розкажуть знову про "погану" Україну!" – прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Інгушетії вже збирали "майдан" проти передачі своїх земель Чеченській Республіці.

Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Інгушетії війною через відмову визнати кордон.

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