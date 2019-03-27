В Інгушетії влаштували народне повстання проти Чечні: фото і відео

В Інгушетії близько 50 тисяч жителів Магаса масово вийшли на мітинг проти зміни закону про референдум і з вимогою відставки керівництва республіки.

Про це повідомив глава правозахисної організації "Машр" Магомед Муцольгов, передає "Кавказкий узел".

Протести почалися вранці 26 березня. Відзначається, що за ніч і ранок правоохоронні органи тричі спробували розігнати протестувальників проти законопроекту "Про референдум в Республіці Інгушетія".

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Кавказкий узел

Эхо Москвы

У Магасе триває безстроковий мітинг проти керівництва Інгушетії. Демонстранти прийняли резолюцію, в якій зажадали негайної відставки глави республіки Юнус-Бека Євкурова. За різними оцінками, мітинг зібрав від 30 до 40 тисяч осіб. https://t.co/qgoq5fgNGD pic.twitter.com/kGl5eT4A9l - Грани.Ру (@GraniTweet) 26 березня 2019 р

Відзначається, що в ході мітингу також відбулися зіткнення між учасниками акції та співробітниками правоохоронних органів.

Мітинг в Інгушетії переріс в бійку з силовиками, які намагалися розігнати протестуючих. У хід пішли палиці, полетіли стільці .... Моторошно.



Тут докладніше: https://t.co/8SEuCOfliC pic.twitter.com/K3SVgPl32n - DW російською (@dw_russian) 27 березня 2019 р

Сам законопроект про референдум внесли в Народні збори Інгушетії після спроби Муцольгова ініціювати всенародне голосування проти угоди про кордон із Чечнею, яка передавала землі Інгушетії сусідній республіці.

Муцольгов повідомив, що вранці 27 березня учасники мітингу ухвалили рішення розійтися, щоб "не допустити кровопролиття". Він додав, що влада республіки пообіцяли узгодити нову акцію, яку планується провести на тій же площі в Магасі через п'ять днів.

Зіткнення на мітингу в Магасе (столиці Інгушетії). Росгвардія програла. pic.twitter.com/Fdt6yNczWT - Актуальна Росія (@RussiaActually) 27 березня 2019 р

Однак після закінчення акції, повідомляє Znak, протестувальники перекрили ділянку федеральної траси Ростов-на-Дону – Баку і продовжили сутички з поліцією, кидаючи в правоохоронців пляшки.

Ще одне відео з Інгушетії. Частина протестуючих перекрила автодорогу "Кавказ" – головну кавказьку автомагістраль. Відео: Twitter / Baza pic.twitter.com/G9XuNzAGhq - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 27 березня 2019 р

Як написав у Twitter опозиційний російський політик Олексій Навальний, у Магасі намагаються закрити доступ в інтернет.

"Подивіться, що зараз в Інгушетії відбувається. Не дивно, що оператори "великої трійки" блокують там інтернет", – зазначив він, розмістивши відповідний відеозапис.

Подивіться, що зараз в Інгушетії відбувається. Не дивно, що стільникові оператори "великої трійки" блокують там інтернет. pic.twitter.com/EIuJ1pCiHI - Alexey Navalny (@navalny) 27 березня 2019 р

"Вмикайте терміново зомбі-ТВ, там розкажуть знову про "погану" Україну!" – прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк.

Участники митинга в Ингушетии забросали сотрудников Росгвардии стульями и камнямиhttps://t.co/qcIU7wl87s pic.twitter.com/2O33yTx7rB — Лента.ру (@lentaruofficial) 27 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Інгушетії вже збирали "майдан" проти передачі своїх земель Чеченській Республіці.

Глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Інгушетії війною через відмову визнати кордон.

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