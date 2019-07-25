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В ЄС розкусили шпигуна Путіна: його оголосили в розшук

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МВС Австрії оголосило в розшук громадянина Росії Ігоря Зайцева за підозрою в роботі на російську розвідку.

Як передає Kurier, 65-річний росіянин підозрюється в роботі на ГРУ і передачі секретних відомостей на шкоду Австрії.

Зокрема, є інформація, що Зайцев міг "зливати" дані про міграційний кризу, артилерійські системи, військову авіацію, військовослужбовців Австрії, а також відомості щодо НАТО.

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Посольство РФ у Відні поки ніяк не прокоментувало інформацію.

Ігор Зайцев

Ігор Зайцев

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російського шпигуна викрили в Косово. Його затримали під час масових заворушень.

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Австрія
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"мог "сливать" данные о миграционном кризисе"))))))))))))
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