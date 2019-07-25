В ЄС розкусили шпигуна Путіна: його оголосили в розшук

МВС Австрії оголосило в розшук громадянина Росії Ігоря Зайцева за підозрою в роботі на російську розвідку.
Як передає Kurier, 65-річний росіянин підозрюється в роботі на ГРУ і передачі секретних відомостей на шкоду Австрії.
Зокрема, є інформація, що Зайцев міг "зливати" дані про міграційний кризу, артилерійські системи, військову авіацію, військовослужбовців Австрії, а також відомості щодо НАТО.
Посольство РФ у Відні поки ніяк не прокоментувало інформацію.
Ігор Зайцев
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російського шпигуна викрили в Косово. Його затримали під час масових заворушень.
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