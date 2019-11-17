"Він прийшов із брудними руками!" Росіяни влаштували бунт через мера з "ДНР"

В Елісті (РФ) пройшов мітинг за відставку призначеного глави адміністрації міста, колишнього ватажка "ДНР" Дмитра Трапезнікова.

У ньому взяли участь близько двох тисяч осіб. Про це "МБХ медиа" повідомив один з ініціаторів акції Бадма Бюрчієв.

Він зазначив, що п'ята за рахунком акція була узгодженою, обійшлася без затримань. "У цьому плані все мирно, поліція ніяк не протидіяла. Єдине, що заборонили до початку розгортати транспаранти. Мабуть, боялися, що це ніби заклик на мітинг, боялися, щоб люди заздалегідь не побачили гасла", – сказав Бюрчієв.

Дмитро Трапезніков ТВ Центр

Основними вимогами акції були відсторонення Трапезнікова, зміна кадрової політики загалом, а також прямі вибори мера.

"Ми вимагаємо прозорості, Трапезнікова ми знати не знали, нам привезли. Людина брудної репутації, нас це обурило", – зазначив Бюрчієв.

Окрім цього, за даними Deutsche Welle, виконком З'їзду ойрат-калмицького народу засумнівався в законності призначення Трапезнікова і попросив генпрокурора Росії перевірити його громадянство, освіту та стаж. До вересня 2019 року Трапезніков не мав жодного відношення до Елісти.

Акція протесту Deutsche Welle

Нагадаємо: Дмитра Трапезнікова призначили в.о. глави Елісти в кінці вересня за рекомендацією керівника Калмикії Бату Хасікова.

Після цього жителі міста провели кілька несанкціонованих акцій, зажадавши відставки чиновника.

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