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27 грудня • оновлено в 08:16
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В аеропорту Москви трапилася НП з літаком Sukhoi Superjet

1.4т
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Вранці 27 грудня, в російському аеропорту "Шереметьєво" трапилася надзвичайна подія з літаком, який здійснював рейс "Москва – Самара".

Він викотився за межі злітно-посадкової смуги, повідомляє "П'ятий канал". Літак був на смузі для рулювання.

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За попередніми даними, пілот не розрахував радіус повороту, внаслідок чого повітряний лайнер перетнув смугу, викотився з асфальту на ґрунт. Про потерпілих або загиблих через інцидент не повідомляється.

У Шереметьєво трапилася НП з літаком

У Шереметьєво трапилася НП з літаком

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Казахстані 27 грудня впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Він впав у районі житлового сектору.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Росія Москва
Тег
Шереметьєво
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Молодцы xoxлы ,всё о России думают ,беспокоятся ...
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