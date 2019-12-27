В аеропорту Москви трапилася НП з літаком Sukhoi Superjet

Вранці 27 грудня, в російському аеропорту "Шереметьєво" трапилася надзвичайна подія з літаком, який здійснював рейс "Москва – Самара".

Він викотився за межі злітно-посадкової смуги, повідомляє "П'ятий канал". Літак був на смузі для рулювання.

За попередніми даними, пілот не розрахував радіус повороту, внаслідок чого повітряний лайнер перетнув смугу, викотився з асфальту на ґрунт. Про потерпілих або загиблих через інцидент не повідомляється.

У Шереметьєво трапилася НП з літаком Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Казахстані 27 грудня впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб. Він впав у районі житлового сектору.

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