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"Увімкнувся механізм руйнування": путінській Росії напророкували швидку смерть

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У Росії включився механізм руйнування системи влади.

"Влада робить одну дурну, безглузду, для неї самої шкідливу дію за іншою", – сказав в блозі OBOZREVATEL російський опозиційний політик і історик Андрій Зубов.

У цьому контексті він нагадав про цинічну заяві губернатора Красноярського краю про те, що пожежі в Сибіру – "природний процес", і гасити їх не треба. "Після цих слів, звичайно ж, всі обурилися", – зауважив політик.

Володимир Путін опускається в батискафі на дно Фінської затоки

Володимир Путін опускається в батискафі на дно Фінської затоки

Офіційний сайт президента РФ

Як приклад ще одної необдуманої дії влади він сказав про відмову реєструвати опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської Думи, що призвело до багатотисячних протестів в російській столиці. "Треба було цей факт прийняти. Ну, було б серед 45 депутатів Мосміськдуми 5 опозиційних. Ну то й що? Але вони пішли на грубі фальсифікації, які видно абсолютно всім. Відповідно, навіть найлояльніші режиму люди від нього відсахуються, його засуджують", – констатував Зубов.

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"Путин – х*йло" гремело над Москвой

За його оцінками, в даний час цей процес став нагадувати вал, що "росте, росте щодня – від неділі до неділі, від мітингу до мітингу".

"Я думаю, що падіння цього режиму зовсім не за горами. Як це станеться, я не можу сказати. Зрозуміло, тут можуть бути різні варіанти. Але режим, безумовно, котиться до загибелі дуже-дуже швидко", – резюмував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко назвав чотири основні висновки, які можна зробити з протестів в Москві 27 липня.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Андрій Зубов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Украинским селюкам уже шестой год одно и то же втирают)) Ждите лошары и Россия развалится))) За это время они успели стать самыми нищими в Европе и стали главными конкурентами африканских мигрантов в мытьё унитазов за белыми европейцами)))
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CARGO 100
CARGO 100
Зае**ли !!! Идите вы на**й, со своими прогнозами и либерастами. Мы, слава Богу, с 2000-го хоть жить начали по нормальному, да и за Державу сейчас не стыдно и не обидно ...
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Н Олег
Н Олег
на Украине (если верить xpяkoвым пропог@ндонам) каждый день две горящие новости -- "путинской раисе зкору кинец" и "зеля знову опозорился, ему зкору кинец" ........ этими двумя оптимистическими ожиданиями и предлагается жить освидóмленному p@гуле...
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