"Увімкнувся механізм руйнування": путінській Росії напророкували швидку смерть

У Росії включився механізм руйнування системи влади.

"Влада робить одну дурну, безглузду, для неї самої шкідливу дію за іншою", – сказав в блозі OBOZREVATEL російський опозиційний політик і історик Андрій Зубов.

У цьому контексті він нагадав про цинічну заяві губернатора Красноярського краю про те, що пожежі в Сибіру – "природний процес", і гасити їх не треба. "Після цих слів, звичайно ж, всі обурилися", – зауважив політик.

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Як приклад ще одної необдуманої дії влади він сказав про відмову реєструвати опозиційних кандидатів на вибори до Московської міської Думи, що призвело до багатотисячних протестів в російській столиці. "Треба було цей факт прийняти. Ну, було б серед 45 депутатів Мосміськдуми 5 опозиційних. Ну то й що? Але вони пішли на грубі фальсифікації, які видно абсолютно всім. Відповідно, навіть найлояльніші режиму люди від нього відсахуються, його засуджують", – констатував Зубов.

За його оцінками, в даний час цей процес став нагадувати вал, що "росте, росте щодня – від неділі до неділі, від мітингу до мітингу".

"Я думаю, що падіння цього режиму зовсім не за горами. Як це станеться, я не можу сказати. Зрозуміло, тут можуть бути різні варіанти. Але режим, безумовно, котиться до загибелі дуже-дуже швидко", – резюмував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський журналіст Ігор Яковенко назвав чотири основні висновки, які можна зробити з протестів в Москві 27 липня.

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