Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет "жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины".

Если понимать это заявление буквально, то оно совершенно бессмысленно. Если понимать смысл, то это заявление о том, что российскую агрессию в Украине мы будем и дальше защищать. Не граждан, а агрессию.

Это довольно традиционное заявление, рутинное и ритуальное. Об этом неоднократно говорил и Путин, и сам Лавров. Об этом постоянно говорят в российском телевизоре. Но при этом это ритуальные танцы, не имеющие никакого смысла.

Они бессмысленны по нескольким причинам. Первая – никакого преследования русскоязычных в Украине нет. И, думаю, ни одного примера такого преследования никто привести не может. Можно, конечно, найти случай, когда какого-то человека избили, и оказалось, что он хорошо говорит на русском языке. Но, наверное, можно найти примеры избиения и людей, которые говорят на английском языке или примеры избиения людей, которые говорят на украинском языке.

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Есть ли статистика, какое количество пострадавших русскоязычных и какое количество пострадавших, у которых родной язык, например, венгерский или украинский? Это абсолютно безумная история.

Второе. Как определить социальную группу русскоязычных, которых надо защищать? Как проводить селекцию? Вот этого защищать, а этого не защищать? Какова технология сепарирования граждан Украины? Эта технология мне неизвестна. Подозреваю, что Лаврову тоже.

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Всё это может иметь какой-то смысл только в связи с российской агрессией на Донбассе. Поскольку просто сказать, что мы будем защищать эти террористические организации, они не могут. Кстати, основная проблема парижских переговоров состоит в том, что Путин еще раз подчеркнул: именно эти организации будут защищать. Именно этих бандитов. Попытка закрепить их юридический статус – "ДНР" и "ЛНР" - о которых никто нигде и никогда не упоминал в качестве "республик".

Таким образом, когда Лавров говорит о защите русскоязычных, он говорит о защите руководства этих бандитских "республик". Речь идет о том, чтобы сохранить эти режимы, которые являются форпостом "русского мира", форпостом российской агрессии.

На что готов пойти Кремль, Путин? Я полагаю, что пока особо ни на что идти не надо, потому что в данный момент этим режимам ничего не угрожает. Поскольку за ними стоит российская военная машина, на сегодня Украина не может их уничтожить. Это тактика запугивания, тактика постоянной угрозы.

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