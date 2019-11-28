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29 листопада • оновлено в 11:06
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Олександр Невзоров
Олександр Невзоров
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Унитазы преследуют бедную Россию. Открыт сезон охоты

22.5т
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И опять унитазы. Они преследуют бедную Россию. Они открыли сезон охоты на россиян. Вчера, на авиарейсе Казань-Москва известный пианист Лука Сафронов был засосан в бортовой унитаз. Видео всюду в Интернете. Его, вроде, спасли. Но почему пианист так паниковал? Разберемся. В первую очередь потому, что он - пианист. Тому, кто не в курсе принципа бортовой канализации, конечно, должно стать жутко. Сильнее всего панике подвержены поэты, министры, попы, футболисты и пианисты. Непреклонность и злонамеренность унитаза очевидны. Ясно, что это свирепая и жадная тварь. В некоторых моделях самолетов канализация вакуумная и засасывание ягодиц происходит достаточно жестко.

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Унитазы победы

В таких случаях воображения и суть пианисту, как унитаз заглатывает его через сливной патрубок и фюзеляжем вышвыривает в тропосферу. И он без парашютов, при минус 52 с длинной сосулькой с носа и в спущенных штанах падает на Челябинск. Поэтому все засосанцы так и паникуют.

Как быть в таких случаях? Рецепт только один: не быть пианистом и не нажирать жопу до адских размеров. При виде маленькой сухой задницы авиаунитаз сразу же теряет к ней всякий интерес.

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Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
Особа
лука Сафронов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Вся дальнейшая судьба этого некогда уважаемого человека-отслеживать состояние задниц и унитазов, полная человеческая деградация
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Обосс помешался на унитазах.
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Mega Death
Mega Death
Откуда раскопали этот нафталин))?
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