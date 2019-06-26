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Ультиматум НАТО: Росія пригрозила військовими заходами

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У Росії здійснять військові заходи, якщо НАТО втілить загрози у зв'язку з Договором щодо ліквідації ракет середньої і меншої дальності.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає ТАСС.

"Спроби зобразити те, що відбувається як військово-політичну відповідь на дії Росії носять характер пропагандистської акції з великим елементом навмисної дезінформації світової громадської думки. Коли ці загрози почнуть втілюватися в матеріальних кроках, нам, мабуть, доведеться робити компенсаційні військові заходи", – зазначив дипломат.

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Заступник міністра скаржився, що в НАТО взяли на озброєння ідеологію подвійного підходу до відносин із Росією: стримування в поєднанні з діалогом.

"Не декларуючи це в таких термінах, ми проводимо аналогічну лінію. Будемо стримувати агресивні наміри НАТО, калібрувати, дуже селективно підходити до тематики діалогу з альянсом, яку просувають члени цієї організації", – погрожував Рябков.

За словами російського дипломата, зацікавленість альянсу в обговоренні проблематики навколо України в рамках Ради РФ-НАТО "зовсім не означає, що Москва буде готова це робити". Він додав, що Москва вивчає наміри НАТО у зв'язку з ситуацією щодо ДРСМД і готова до всіх варіантів розвитку.

НАТО

НАТО

"Ми будемо вивчати те, що в найближчі місяці країни-учасниці НАТО сформулюють на цю тему (про заходи щодо Росії у зв'язку з ситуацією щодо ДРСМД). Ми готові до будь-яких варіантів, відповідальність за можливе ускладнення військово-політичної ситуації в Євроатлантиці, зрозуміло, (ляже) на США і їхніх союзників із альянсу. Саме вони вели усвідомлену лінію на злам ДРСМД", – підсумував Рябков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що доведеться відповісти заходами, якщо Росія не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

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Місце
Росія
Тег
НАТО
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Питон Каа
Питон Каа
В общем мы вам ответим на ваши ответы и вы нам тогда за все ответите...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
аро Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
НАто спосор террориста Путина и россии!
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