Українців запросили на "Росія 1": Гозман закликав погодитися

На запрошення в ефір російського пропагандистського телеканалу "Росія 1" 12 липня могли б відгукнутися українські журналісти, що не дотримуються проросійських поглядів.

"Мені здається, що правильним рішенням було б, щоб у цю студію прийшли або, принаймні, заявили про своє бажання прийти люди, які дотримуються не проросійської точки зору. Щоб вони просто скористалися цією можливістю", – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі "Росія 1", ілюстрація Скріншот

За його оцінками, існує три варіанти поведінки організаторів ефіру на "Росія 1", який, по ідеї авторів, повинен замінити телеміст, що не відбувся. "Перший – повна відмова всім, що означає повне дезавуювання самих себе. Другий варіант – всім дозволяють, прекрасно. Третій варіант – комусь дозволяють, а далі йде така модерація, що мама не горюй, як прийнято на наших федеральних телеканалах".

Новини У Путіна зробили цинічну заяву про скасування телемосту з Україною

"Це означає, що повинні прийти люди, які готові витримувати такий жорсткий тиск", – переконаний політик.

На його думку, це буде мати позитивний ефект і дійсно сприятиме "реальному зниженню напруженості", оскільки "наші глядачі побачать нормальних українців, а не цих проросійських клоунів".

Як писав OBOZREVATEL, телеміст із Росією, запланований на телеканалі NewsOne на 12 липня, був скасований. За цим рішенням надійшла пропозиція від російського пропагандистського телеканалу "Росія 1": на ту ж дату вони запрошують до Москви на ефір українських журналістів "для розмови".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.