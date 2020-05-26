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26 травня • оновлено в 12:49
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Український поштовий сервіс META внесли до бази "пособників" спецслужб Росії

3.2т
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Український поштовий сервіс пошукача МЕТА (webmail.meta.ua) внесли в російський реєстр, зобов'язавши надавати дані Роскомнадзору та ФСБ Росії.

Як повідомляє "РосКомСвобода", МЕТА став першим українським інтернет-ресурсом, який опинився в базі організаторів поширення інформації (ОПІ).

Зазначається, що сайти, зареєстровані Роскомнадзором як ОПІ, зобов'язані збирати, зберігати та надавати відомості про дії користувачів на своєму ресурсі уповноваженим російським держорганам.

МЕТА внесли в російський реєстр

МЕТА внесли в російський реєстр

Скриншот

Наприклад, ФСБ може запросити особисті дані користувача адресної книги, електронної пошти, інформацію про кількість та обсяг повідомлень тощо.

"Цілком можливо, що з META трапилася схожа ситуація, як з деякими іншими іноземними сервісами, коли Роскомнадзор вносив їх до реєстру без повідомлення про те, які обов'язки на них тепер покладаються. Проте в публічному полі власники сервісу поки ніяк свої взаємини з російськими силовиками та наглядовими органами не прокоментували", – зауважено в публікації.

МЕТА

МЕТА

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури Росії заблокував на території країни сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
интернет Роскомнадзор Новини Росії
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