Уклали угоду? Племінниця Скрипаля видала нову божевільну "сенсацію"

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія могли піти на угоду з британською стороною перед інцидентом у Солсбері, оскільки Лондону на той момент було необхідно загострити відносини з Москвою.

Таке твердження озвучила племінниця Скрипаля Вікторія, яка проживає в Росії і відома своїми суперечливими сенсаціями про родичів, яких отруїли "Новачком", пишуть "Известия".

Зазначається, що жінка стурбована відсутністю будь-якої інформації про місцеперебування своїх родичів, яких, на її думку, можливо, тримають у різних місцях.

Сергій Скрипаль Архівне фото

"У мене є великі сумніви в тому, що їх тримають разом. Окремо простіше маніпулювати людьми. Така ситуація, коли ніхто не знає, де вони перебувають і що з ними відбувається, лише періодично надаючи право висловитися в пресі, може тривати роками. До тих пір, поки не зміниться політична обстановка у Великобританії", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Скрипаль вперше після отруєння в Солсбері вийшов на зв'язок із родичами. Він подзвонив своїй племінниці Вікторії.

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері у Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін й Анатолій Чепіга.

У той же час з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився в Британії після замаху.

Племінниця експолковника ГРУ вважає, що його вже давно немає у живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

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