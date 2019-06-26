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Уклали угоду? Племінниця Скрипаля видала нову божевільну "сенсацію"

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Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія могли піти на угоду з британською стороною перед інцидентом у Солсбері, оскільки Лондону на той момент було необхідно загострити відносини з Москвою.

Таке твердження озвучила племінниця Скрипаля Вікторія, яка проживає в Росії і відома своїми суперечливими сенсаціями про родичів, яких отруїли "Новачком", пишуть "Известия".

Зазначається, що жінка стурбована відсутністю будь-якої інформації про місцеперебування своїх родичів, яких, на її думку, можливо, тримають у різних місцях.

Новини
"Бесіди з чорним котом": племінниця Скрипаля показала книгу про отруєння в Солсбері

Сергій Скрипаль

Сергій Скрипаль

Архівне фото

"У мене є великі сумніви в тому, що їх тримають разом. Окремо простіше маніпулювати людьми. Така ситуація, коли ніхто не знає, де вони перебувають і що з ними відбувається, лише періодично надаючи право висловитися в пресі, може тривати роками. До тих пір, поки не зміниться політична обстановка у Великобританії", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Скрипаль вперше після отруєння в Солсбері вийшов на зв'язок із родичами. Він подзвонив своїй племінниці Вікторії.

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері у Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон також назвав імена обвинувачених – Олександр Петров і Руслан Боширов.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов працюють на ГРУ, а їхні справжні імена – Олександр Мишкін й Анатолій Чепіга.

  • У той же час з'ясувалося, що третій агент російських спецслужб, пов'язаний із отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки, залишився в Британії після замаху.

  • Племінниця експолковника ГРУ вважає, що його вже давно немає у живих, а Лондон "веде справу до смерті Скрипаля та знищення доказів".

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Теми
Отруєння СкрипаляОтрута "Новачок"
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
По данным Billingcat, племянница Скрипаля это преодетый и загремированный полковник ГРУ Чепига.
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Питон Каа
Питон Каа
Попала собака в колесо пищи да беги. Так вот и Скрипаль, конечно же ни на какую сделку он не шел, просто он был использован спецслужбами "в темную" для создания этой провокации. И он в последствии понял, что это была именно провокация спецслужб, так как прекрасно понимает, что раз уж его выпустили из России, то там его смерть никому не нужна. Теперь будет жить под постоянным присмотром ибо он опасный свидетель.
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an and
an and
Питон Каа, да видели мы кадры видео с Башировым и вторым, а потом интервью с ними..и хохму про бизнесменов "средней руки" от вашего Путина! Кому надо -все всё поняли!)
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Что тут бредового то? Бабченко вспоми те и вспомните как Мэй хочет и в РФ съездить и дело давно щамяли
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