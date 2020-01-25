Пожалуй, главной новостью сегодняшнего дня стал уход помощника Владимира Путина, куратора непризнанных образований, Владислава Суркова со своего поста "в связи со сменой курса на украинском направлении". По крайней мере, такое бытует мнение в медиапространстве, которое уже разразилось как радостью, так и злорадством по–поводу ухода с госслужбы Суркова.

Однако следует понимать, что свято место пусто не бывает и более того, не все осознают то, что проигрывая бой за недореспублики, у Суркова был соперник, который его и сломал, а следовательно, хрен редьки будет не слаще.

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Напомню, что наибольшего обострения игра против Суркова достигла в прошлом году, на волне избирательной компании в Украине. Тогда в игру вступило ФСБ с аффилированными ею персонажами, такими как Виктор Медведчук. Аффилиация же эта проходила через трио Беседа-Козак-Бабич и, именно Бабич играл не последнюю роль в крахе Суркова.

Как известно, именно Михаила Бабича в июне прошлого года назначили заместителем министра экономического развития РФ. То есть, ему и триумвирату ФСБ Беседа-Козак-Бабич в целом, были переданы финансовые потоки идущие на “вотчину” Суркова и его марионетки Пушилина. Но и не только о плацдарме непризнанных республик идёт речь.

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На политической арене в Украине так же наблюдалось противостояние Владислава Суркова от ГРУ в виде политической силы “Оппозиционный блок” и упомянутого выше триумвирата ФСБ, спонсирующего “Оппозиционная Платформа – “За Жизнь" Виктора Медведчука.

Именно Виктор Медведчук должен был выполнить функции по экспроприации той власти, что осталась на оккупированных территориях у Владислава Суркова, тем самым выдавливая ГРУ на периферию украинских вопросов.

Сразу после того Медведчук был замкнут на новых кураторов, он резко активизировал деятельность как по скупке украинских телеканалов, так и по возобновлению переговорного процесса об обмене военнопленными, по сути, с своими же подельниками, из так называемого ДНР.

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Таким образом, Виктор Медведчук проводил одновременно компанию как по монополизации медиарынка Украины, причем явно при прямом финансировании со стороны РФ, с последующим формированием пророссийского массового контента с дальнейшей интеграцией с российской машиной пропаганды в рамках единого пространства, так и создавал образ миротворца и переговорщика.

И не удивительно, что именно сейчас Виктор Медведчук активизировался с идеей межфракционного объединения “Межпарламентский диалог во имя мира”, но уже в иной мимикрии, а именно – “парламентского измерения Нормандского формата”.

Таким образом, Владислав Сурков не только проиграл в 2019 борьбу своей политической силы за выход в парламент, но и стал терять контроль над внешним направлением, полностью перехваченным ФСБ.

Ещё один половник дёгтя в мисочку мёда Суркова добавили протесты в Абхазии, которые он с трудом смог удержать под контролем, но на самом деле продемонстрировав, что ничего в этой республике не контролирует. Да и успех комбинации Дмитрия Козака с созданием псевдо-коалиции, проведенной в Молдове на волне политического кризиса, позволивший сместить элиты, не контролируемые ФСБ, добавил триумвирату аппаратных балов.

Но Молдова на самом деле это лишь разогрев Дмитрия Козака и “Ко” перед реализацией полномасштабного плана по интеграции непризнанных образований “ДНР” и “ЛНР” в Украину, на наше полное содержание при де-факто сохрани полного контроля над этими территориями Москвой. Это позволит не только избавиться от лишнего финансового бремени и заговорить Москве о смягчении и отмене санкций, но и продолжать своё деструктивное влияние на Украину.

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