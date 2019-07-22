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Ударив мороз до -28: з'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова

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У мережі опублікували документи про погоду на перевалі Дятлова, яка стояла в день масової загибелі там туристів у лютому 1959 року.

Їх оприлюднив блогер Валентин Дегтєрьов на платформі для соціальної журналістики "Конт". За його словами, виписка зроблена на підставі зведень метеостанції Бурмантово.

Згідно з таблицею, у ніч загибелі туристів, 2 лютого, температура значно знизилася, до 28,8 градуса нижче нуля. Йшов невеликий сніг. При цьому швидкість вітру не перевищувала 6 метрів у секунду. Ці дані говорять про те, що ніякого ураганного вітру у ніч загибелі туристів над перевалом не було.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

Далі зазначено, що загальна товщина сніжного покриву досягала позначки у 26 м. Це спростовує припущення, що у день, коли загинула тургруппа, було сходження снігової лавини або стався так званий зсув сніжної плити.

Ударив мороз до -28: з'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова
Ударив мороз до -28: з'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що групу туристів на чолі з Ігорем Дятловим в 1959 році на Уралі могла погубити рідкісна хвороба, якою найчастіше страждають жителі півночі.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
МУСОРА УБИЛИ ПО ПРИКАЗУ КПСС!!! НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!!!
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