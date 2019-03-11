Санкції проти російського газу: як вдарить новий ''пекельний закон'' США

США продовжують тиск на Росію. Конгрес опублікував проект закону, покликаний суттєво підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ — нафту і газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

У чому суть ідеї і як може постраждати Росія від санкцій Штатів — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

У США планують ввести черговий пакет санкцій проти РФ. Обмеження торкнуться насамперед економіки: російського держборгу і нафтогазової сфери;

Експерти вважають, що збитки будуть, але не критичні. Очевидне бажання Штатів витіснити Росію з газового ринку;

Окрему увагу варто звернути й на бажання Конгресу простежити "гроші Путіна" — американські спецслужби отримають право перевірити бізнес партнерів керівника Кремля і афельовані з ним компанії;

Журналісти раніше вже підрахували: Володимир Путін, хоч і неофіційно, але мультимільярдер. Йому належать компанії і нерухомість по всьому світу.

Що пропонують американці

У Конгресі офіційно опублікований проект про захист безпеки США від агресії Кремля (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA)". Це оновлена, більш жорстка версія попереднього "пекельного закону".

Основні пункти:

Президент США отримає пряму можливість визначати ті банки, щодо яких будуть введені санкції. Це означає, що обмеження можуть бути не тільки проти раніше зазначених семи держбанків;

Через агресію у Керченській протоці обмеження будуть введені щодо декількох десятків високопоставлених офіцерів ФСБ;

Санкції проти інвестицій у російські СПГ-проекти (зрідженого природного газу) поза територією Росії. Під це обмеження підпадають окремі інвестиції від 1 млн або від 5 млн доларів протягом 12-місячного періоду;

Окремо під заборону підпадають СПГ-проекти із розроблення нафтових ресурсів вартістю від 1 млн або від 5 млн доларів сумарно протягом 12 місяців.

Саме останній пункт закону викликає нерозуміння росіян. Як пише російська газета "Ведомости", газ безпосередньо згадується в законопроекті лише стосовно СПГ-проектів, які Росія реалізує за кордоном. Документ передбачає санкції за участь у нових проектах із видобутку сирої нафти в Росії. Але в США термін crude oil включає в себе не тільки нафту.

Видобуток газу

Ще в кінці 2014 року американське Бюро промисловості та безпеки (BiS) постановило, що під ним мається на увазі в тому числі газовий конденсат. У Росії за рідкісним винятком немає винятково газових родовищ. На більшості разом із газом видобувається і газовий конденсат.

У Росії будуть проблеми з видобутком газу?

Іншими словами — нові санкції "б'ють" по газових проектах росіян як закордоном, так і в Росії. Адже американці прописали досить великий термін, який за необхідності можна трактувати по-різному.

Росіяни вже забили на сполох — економічні втрати можуть понести "Газпром" і "Новатек". Останні вже опрацьовують декілька великих проектів, розрахованих до 2030 року.

Правда, як вважає експерт енергетичного ринку Дмитро Марунич, ринок СПГ настільки глобальний, що американцям навіть після введення санкцій буде складно проконтролювати, хто ж є фактичним власником газу.

"Газ можна продати через треті фірми, країни. І це не прямі поставки газу через трубопровід. Можливо, Штати заборонять торгувати великим компаніям, можуть санкції ввести. Але це не означає, що інші не будуть займатися цим бізнесом... Ще не зовсім розумію, чи будуть вони ефективні, адже їх можна обійти", — підкреслив в коментарі OBOZREVATEL Марунич.

Голова Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук впевнений, що санкції несуть насамперед економічний, практичний ефект для США. Американці відстоюють свої інтереси і вони незадоволені збільшенням поставок LNG-газу з Росії на світовий ринок і в ЄС. У першому кварталі російські компанії вдвічі більше поставили в ЄС такого газу, ніж США.

"Це банальне бажання США придавити можливості Росії щодо збільшення виробництва LNG. США — країна, яка не визнає конкуренцію, а завжди захищає свої інтереси. І санкції — це лише метод. А до реальних санкцій, які б могли дійсно бути реакцією на якісь кроки держави — це не має відношення", — пояснив OBOZREVATEL Корольчук.

Американці взялися за гроші Путіна?

Ще один важливий пункт "обмеження проти політичних діячів, олігархів чи їхніх сімей, які сприяють злочинним або корупційним діям в інтересах Володимира Путіна". Де-факто американські спецслужби перевірять незаконні та засекречені фінансові потоки й операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього в Білого дому за необхідності з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

Адже ще в 2016 році ВВС провели розслідування про багатства російського президента. Опитавши людей з його колишнього оточення, журналісти дізналися, що через підставних осіб та офшорні компанії Путін володіє нерухомістю, акціями в нафтових компаніях по всьому світу. Його статки оцінюються в десятки мільярдів доларів.

"Півтора-два трильйони доларів, захованих в щурячих нірках, інвестовані в добропорядні проекти, опиняться на світлі. З'являться проблеми з фінансуванням агентурних мереж і найближчих родичів усіх подільників, дочки можуть залишитися без приданого, а синки без теплих місць у західних компаніях", — оцінює ефект від такого заходу російський підприємець Костянтин Боровий у розмові з OBOZREVATEL.

Олег Дерипаска

Його оточення — також суцільні мільярдери. Всім відомі олігархи Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг, сім'я Ротенбергів володіють основними державними компаніями РФ.

Водночас опитані OBOZREVATEL міжнародники й економісти вважають, що санкції в нинішній подачі несуть довгостроковий ефект. США і союзникам не вигідно в мить розвалити економіку Росії. Це загрожує політичною напруженістю, фінансовою кризою і черговим залякуванням із боку Володимира Путіна. До того ж Росію і США навіть юридично не стримують ніякі зобов'язання в питанні ракет середньої і малої дальності.

Єдиним жорстким ударом по РФ могло бути відключення системи SWIFT, але поки американське керівництво не готове піти на такі ризики.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.