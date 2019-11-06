Убив вже 32 жінки: Росію охопила паніка через кривавого маніяка. Фоторобот

У Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти найнебезпечнішого серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

За версією слідства, жертвами маніяка стали 32 жінки похилого віку з різних регіонів Росії, пише "Лента". Злочини чоловік скоював, називаючи себе комунальником або соцпрацівником (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в усіх випадках були вбиті самотні жінки віком від 75 до 90 років, які жили в хрущовках. Більшість злочинів маніяк скоїв у 2011-2012 роки в Поволжі і на Уралі. На те, що вбивав один і той же чоловік, вказує генетична експертиза. Зокрема, генетичним аналізом підтверджено 23 вбивства з переліку всіх злочинів маніяка.

У Росії маніяк убив 32 жінки і безслідно зник lenta.ru

Як повідомили правоохоронці, географія серії вбивств "поволзького маніяка" дуже широка: менше ніж за два роки він орудував у восьми регіонах Росії – Татарстані, Башкирії, Удмуртії, Пермському краї, Нижегородській, Свердловській, Ульяновській, Самарській та Іванівській областях. З першими вісьмома жертвами вбивця розправився в Татарстані в серпні 2011 року.

За інформацією ЗМІ, оперативникам стало зрозуміло, що вони мають справу зі справжнім маніяком, коли з'ясувалося, що грабіж – не кінцева мета злочинця. Часом він викрадав із житла своїх жертв їх заощадження, але частіше йшов без них, залишаючи гроші на видних місцях. Так, в Іжевську, убивши самотню пенсіонерку в її квартирі, "поволзький маніяк" не торкнувся восьми тисяч рублів, які лежали на видному місці, взявши тільки ювелірні прикраси і ключ, щоб закрити за собою двері. На думку СКР (Слідчого комітету Росії), гроші та інші цінні речі були для нього як трофей, не більше. Саме цей факт чітко вказав оперативникам, що вони мають справу не з грабіжником, а зі справжнім маніяком, для якого в пріоритеті вбивство, а не нажива.

До того ж злочини були зовсім не спонтанними – злочинець ретельно продумував і планував їх. У квартирі він завжди орудував у рукавичках, а після вбивства розсипав по підлозі засіб для чищення, щоб збити зі сліду поліцейських собак.

За всі вісім років, що маніяк перебуває в розшуку, він дав тільки два промахи: перший – коли ледь не попався поліцейським, але зумів втекти, вистрибнувши з квартири жертви на третьому поверсі. Другий – коли потрапив в об'єктив камери відеоспостереження в під'їзді. Так у слідства з'явилося зображення ймовірного злочинця.

На відеозаписі видно, що маніяк йшов з якимись паперами в руках і вивчав їх перед тим, як увійти в квартиру до чергової жертви (за однією з версій передбачалося, що маніяк може бути вихідцем із соцслужб або середовища медпрацівників). Однак його обличчя попало в кадр у профіль і риси обличчя відображені не дуже чітко, щоб запис міг сильно допомогти в слідстві. Поки відомо лише те, що він чоловік 20-35 років і ймовірно татарин.

"У нас є вагомі підстави вважати, що він житель республіки [Удмуртія], і ми не виключаємо, що він може продовжити серію вбивств, тому що такі злочинці самі не зупиняються", – зауважив заступник керівника Головного управління криміналістики СКР Іван Стрельцов під час робочої поїздки в республіку в лютому 2017 року.

25 травня 2017 року слідчі припустили, що злочинець є уродженцем Татарстану і навчався в одній зі шкіл Казані. Зараз розслідування триває.

Вважається, що з 2012 року маніяк заліг на дно, але слідство не виключає, що той просто змінив тактику і тепер робить свої злочини за іншою схемою і в інших регіонах країни.

За допомогу в затриманні злочинця Слідчий комітет РФ обіцяє 3 млн рублів. Спочатку було оголошено винагороду в мільйон рублів. При цьому в десятку найбільш розшукуваних злочинців Росії "поволзький маніяк" не входить.

Фоторобот "поволзького маніяка" lenta.ru

Відомо, що чоловік 20-35 років, ймовірно татарин lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському місті Архангельськ місцеві жителі влаштували самосуд над маніяком-педофілом, нібито чіплявся до дітей і жінок.

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