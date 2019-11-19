Убив та закопав: у Росії жорстоко розправилися з дівчиною. Фото

У Росії працівника колонії затримали за підозрою у вбивстві своєї коханки.

Про це повідомляє пресслужба Красноярського управління Слідкому РФ. Затриманим виявився 31-річний начальник кінологічного відділу колонії суворого режиму №7 Микита Ж. Його жертвою стала 29-річна Галина Мінієнко.

Слідство встановило, що 15 листопада 2019 року у вечірній час дівчина поїхала на своєму особистому автомобілі "Хендай Соляріс" у селище Арейське, після чого про її місцеперебування нічого не відомо.

18 листопада підозрюваного затримали, і він зізнався, що скоїв убивство. Він показав, де кинув автомобіль, а також повідомив місце, де закопав труп.

Попередньо встановлено, що 15 листопада у вечірній час потерпіла приїхала в село Арейське, щоб з'ясувати стосунки з чоловіком. Після чого вони разом поїхали у Красноярськ.

Микита Журавльов

"По дорозі в районі однієї з покинутих військових частин в ході сварки, що виникла на тлі особистих неприязних взаємин, чоловік завдав дівчині кілька смертельних ударів шматком арматури, потім засипав тіло сміттям. На автомобілі потерпілої він доїхав до Красноярська і кинув його на одній з вулиць у Жовтневому районі крайового центру", – зазначено у повідомленні.

Telegram-канал "Борус" уточнює, що підозрюваного звуть Микита Журавльов.

Жителі Арейського розповіли, що Микита спокійна, урівноважена і "зовсім неконфліктна людина", пише "КП". Загибла Галина працювала б'юті-масажисткою.

Галина Мінієнко КП

Галина Мінієнко КП

ЗМІ пишуть, що дівчина закохалася у Микиту, коли їй було 18 років. Пару років тому він відповів їй взаємністю, вони почали зустрічатися. Влітку пара розлучилася, і Микита встиг одружитися з іншою жінкою. Потім він відновив стосунки з Галиною, яка стала його коханкою. Вона вимагала, щоб Микита розповів дружині про їхні стосунки.

Наразі встановлюються всі обставини скоєного злочину, найближчим часом слідство вийде до суду з клопотанням про обрання відносно затриманого міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Архангельську (Росія) чоловік убив і з'їв трьох своїх товаришів.

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