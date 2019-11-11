Головна Новини
11 листопада • оновлено в 17:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Убив і розчленував: у Росії професор-кат розплакався в суді. Відео

2.7т
Читати матеріал російською

Підозрюваний у вбивстві 24-річної студентки Анастасії Єщенко, відомий петербурзький історик Олег Соколов, розплакався про час судового засідання. Жовтневий суд заарештував його до 8 січня 2020 року.

Як пише "Комсомольская правда", Соколов перед засіданням плакав і постійно розмовляв зі своїм адвокатом (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця).

Історик захлинався слізьми й голосно бився об стінку клітки. Якоїсь миті він заспокоївся і попросив суддю продовжити її роботу. Однак, після того, як суддя озвучила, що з Єщенко вони жили п'ять років, а в жовтні разом їздили до Парижа, Соколов знову розкис.

Олег Соколов

Олег Соколов

Новини
Роман не був секретом: з'явилися нові деталі страшного вбивства студентки викладачем у РФ

Він зазначив, що любив дівчину і кається, що так вчинив. Заявив, що не проти, якщо його візьмуть під варту. Пояснив, що під домашнім арештом може накласти на себе руки.

"Ми дуже сильно хотіли одружитися. Жити щасливо. Але її останнім часом почали дратувати мої діти. Почали відбуватися якісь зміни. Вона стала агресивно реагувати на дітей, я зустрів із квітами, з шампанським. Це відьма страшна. Далі трапилося нещастя. Я не бачив такого потоку агресії. Вона напала з ножем. Я не розумію, як це могло бути. Дівчина-ідеал перетворилася на живу істоту зі страшної казки", – розповів на суді Соколов.

Слідчий комітет офіційно підтвердив, що біля берега Єкатерингофки виявили мішок з людськими залишками. Є всі підстави вважати, що всередині – тіло вбитої аспірантки Анастасії Єщенко. Вони пропливли три з половиною кілометри, ще трохи – і потрапили б до Фінської затоки.

Новини
Вбивство студентки в Пітері: опубліковані моторошні кадри з професором-катом

Як пише видання 360, у виші знали про спільне життя Єщенко та Соколова. Брат дівчини, Сергій Єщенко, розповів, що перед смертю Настя телефонувала йому заплакана й скаржилася, що її вдарив співмешканець. Вона хотіла піти на день народження до друзів, але чоловік розсердився на неї, назвавши невдячною. За деякими даними, пара кілька разів розлучалася, але потім знову сходилася.

Сама Настя знала, що у професора є двоє маленьких дітей і дружина. Але однаково "заглядала в рот" доценту – була ним зачарована і явно закохана, пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrova Anula
Petrova Anula
Девка-то думала головой, когда прыгала в койку к старику 63 лет, который старше её на 40 лет! Ума нет, считай калека.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки