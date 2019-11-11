Убив і розчленував: у Росії професор-кат розплакався в суді. Відео

Підозрюваний у вбивстві 24-річної студентки Анастасії Єщенко, відомий петербурзький історик Олег Соколов, розплакався про час судового засідання. Жовтневий суд заарештував його до 8 січня 2020 року.

Як пише "Комсомольская правда", Соколов перед засіданням плакав і постійно розмовляв зі своїм адвокатом (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця).

Історик захлинався слізьми й голосно бився об стінку клітки. Якоїсь миті він заспокоївся і попросив суддю продовжити її роботу. Однак, після того, як суддя озвучила, що з Єщенко вони жили п'ять років, а в жовтні разом їздили до Парижа, Соколов знову розкис.

Олег Соколов

Він зазначив, що любив дівчину і кається, що так вчинив. Заявив, що не проти, якщо його візьмуть під варту. Пояснив, що під домашнім арештом може накласти на себе руки.

"Ми дуже сильно хотіли одружитися. Жити щасливо. Але її останнім часом почали дратувати мої діти. Почали відбуватися якісь зміни. Вона стала агресивно реагувати на дітей, я зустрів із квітами, з шампанським. Це відьма страшна. Далі трапилося нещастя. Я не бачив такого потоку агресії. Вона напала з ножем. Я не розумію, як це могло бути. Дівчина-ідеал перетворилася на живу істоту зі страшної казки", – розповів на суді Соколов.

Слідчий комітет офіційно підтвердив, що біля берега Єкатерингофки виявили мішок з людськими залишками. Є всі підстави вважати, що всередині – тіло вбитої аспірантки Анастасії Єщенко. Вони пропливли три з половиною кілометри, ще трохи – і потрапили б до Фінської затоки.

Як пише видання 360, у виші знали про спільне життя Єщенко та Соколова. Брат дівчини, Сергій Єщенко, розповів, що перед смертю Настя телефонувала йому заплакана й скаржилася, що її вдарив співмешканець. Вона хотіла піти на день народження до друзів, але чоловік розсердився на неї, назвавши невдячною. За деякими даними, пара кілька разів розлучалася, але потім знову сходилася.

Сама Настя знала, що у професора є двоє маленьких дітей і дружина. Але однаково "заглядала в рот" доценту – була ним зачарована і явно закохана, пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза і сховав тіло у своєму помешканні.

Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.

У мережу потрапило відео, на якому видно, як Олег Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки-коханки Анастасії Єщенко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.