Убили через наказ лісоруба: з'явилася несподівана версія загибелі групи Дятлова

З'явилася нова версія загибелі групи Дятлова. Відповідно до неї, туристів могли вбити бандити за наказом місцевого лісоруба.

Цю версію висунув уральський конспіролог Валентин Дегретерев.

За заявою уфолог, він вияснив, що 25 січня 1959 року го туристи опинилися в селищі лісорубів, які тепло їх зустріли.

"Робочі їх тепло зустріли, нагодували і навіть показали їм кілька фільмів. У них там була своя власна кіноустановка. Всього в селищі вони пробули дві ночі", - пише конспіролог.

Після Ігор Дятлов домовився з начальником робочих Георгієм Ряжневим, що той дасть супроводжуючого з конем і сіньми. Чоловік повинен був відвести студентів в покинутий селище Північний. Однак все пішло не за планом, коли один із лісорубів дізнався Семена Золотарьова, який нібито був агентом радянських спецслужб. Молодий чоловік допоміг розкрити багатьох агентів-нелегалів і диверсантів, яких могли відправити в Ивдель відбувати покарання. Один з "постраждалих" від діяльності Золотарьова і впізнав його.

Вбивці групи Дятлова за версією конспіролога

"Про підозри вони донесли начальнику Ряжневу. Той і сам був дуже непростий. Ряжнев, як мені здається, створив корупційну мережу в самому серці колишнього Івдельлагу. Здобуваючи розсипне золото шляхом звичайного прання річкового піску, крім того він активно займався перепродажем хутра та торгівлею алкоголем", - пише Дегретерев.

В результаті, бандити змусили лижників вибігти з намету, погналися за ними і вбили. Радіацію на одязі туристів уфолог пояснив легко – вона з'явилася через Олександра Колеватова, який працював на комбінаті в Челябінській області. На цьому підприємстві незадовго до трагедії з дятловцями сталася радіаційна аварія.

Нова версія загибелі групи Дятлова

Нова версія загибелі групи Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'явилися нові моторошні подробиці загибелі групи Дятлова. Одна з її членів - Людмила Дубініна - замерзла на смерть, стоячи на колінах.

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