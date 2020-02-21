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21 лютого • оновлено в 18:04
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У Жириновського трапилася нова істерика через коронавірус: викликали лікарів

1.8т
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Скандальний російський політик і лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський, хвилюючись через поширення небезпечних вірусів, викликав фахівців для перевірки його кабінету.

Підтверджуюче відео опублікували в п'ятницю, 21 лютого, в Twitter "РИА Новости" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, експерти центру гігієни і епідеміології Москви зібрали проби в кабінеті головного ліберал-демократа і холі фракції. Пройшлися за його особистим проханням навіть по тренажеру, патефону і масажному кріслу.

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У Жириновського трапилася істерика через коронавірус

У Жириновського трапилася істерика через коронавірус

Скріншот із відео

Політик занервував, що він може спиратися руками на предмети, які несуть загрозу зараження. Він ретельно стежив за процесом під пильною увагою камер.

Раніше Жириновський також закликав колег не вітатися за допомогою рукостискань через небезпеку зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знайшлося відео 2015 року, на якому Жириновський передбачив хворобу, схожу на коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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