У ВООЗ занепокоїлися безпекою та ефективністю російської вакцини від COVID-19

Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання більш детальної інформації про нещодавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19.

Про це повідомило АР. Минулого тижня Росія стала першою країною в світі, що отримала ліцензію на вакцину від коронавірусу.

Але вакцина ще не пройшла розширені випробування, які зазвичай потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є серйозним порушенням наукового протоколу.

Російські офіційні особи стверджували, що вакцина здатна забезпечити стійкий імунітет до COVID-19, але не надали доказів.

Кетрін Смоллвуд, високопоставлена співробітниця з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ, заявила, що агентство почало "прямі переговори" з Росією щодо вакцини.

"Ми турбуємося про безпеку та ефективність не тільки в стосовно російської вакцини, але і відносно всіх вакцин, які перебувають в стадії розробки", – сказала Смоллвуд.

У свою чергу директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге сказав, що агентство вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожен препарат повинен проходити одні й ті ж клінічні випробування. А російська вакцина поки протестована лише на декількох десятках людей.

Вчені стверджують, що просунуті випробування експериментальної вакцини на десятках тисяч осіб – єдиний спосіб визначити, працює вона чи ні. Два інших потенційних кандидатів на вакцину від COVID-19 вже почали такі дослідження в США та інших країнах, і їм буде потрібно близько 30 000 добровольців для вакцинації і подальшого відстеження.

Російські офіційні особи заявили, що лікарі можуть почати вакцинацію експериментальним препаратом в цьому місяці, а масові кампанії можуть стартувати в жовтні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я Росії заявили, що нібито почали виробництво вакцини від коронавірусу (COVID-19). Передбачуваний препарат був розроблений в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії.

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